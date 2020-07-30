Adana Demirspor 6-7 Fatih Karagümrük (pen.) | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım da belli oldu. Fatih Karagümrük, Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan play-off finalinde Adana Demirspor'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 7-6 mağlup edip tam 36 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.
Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan TFF 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u penaltılarla mağlup ederek Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Maçın ilk yarısını Karagümrük, Çağrı Ortakaya'nın 40. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda baskısını artıran Adana Demirspor, 69'da Pa Dibba ile skor eşitledi: 1-1. Kalan dakikalar ve uzatma anlarında başka gol olmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda rakibine 6-5'lİk üstünlük kuran Karagümrük, adını Süper Lig'e yazdıran taraf oldu.
36 YILLIK HASRET SONA ERDİ!
Adana Demirspor'u saf dışı bırakarak Süper Lig biletini alan Fatih Karagümrük, 36 yıllık hasretine de son verdi. İstanbul temsilcisi, son olarak 1983-1984 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e geri döndü. Karagümrük kulüp tarihinde 2. kez Süper Lig'de mücadele edecek. Adana Demir'in Süper Lig hasreti ise 26 yıla çıktı.
- 30.07.2020
- Güncelleme: 31.07.2020 00:56
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