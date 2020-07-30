Adana Demirspor 6-7 Fatih Karagümrük (pen.) | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Süper Lig'e son biletin sahibi belli oldu!

6-7 (pen.) | MAÇ SONUCU

Adana Demirspor 6-7 Fatih Karagümrük (pen.) | MAÇ SONUCU

1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından 'e yükselen son takım da belli oldu. , 'nda oynanan play-off finalinde 'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 7-6 mağlup edip tam 36 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.

'nda oynanan 1. Lig play-off finalinde , 'u penaltılarla mağlup ederek Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından 'e yükselen son takım oldu.

Maçın ilk yarısını Karagümrük, Çağrı Ortakaya'nın 40. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda baskısını artıran , 69'da Pa Dibba ile skor eşitledi: 1-1. Kalan dakikalar ve uzatma anlarında başka gol olmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda rakibine 6-5'lİk üstünlük kuran Karagümrük, adını Süper Lig'e yazdıran taraf oldu.

36 YILLIK HASRET SONA ERDİ!
Demirspor'u saf dışı bırakarak Süper Lig biletini alan Fatih Karagümrük, 36 yıllık hasretine de son verdi. temsilcisi, son olarak 1983-1984 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e geri döndü. Karagümrük kulüp tarihinde 2. kez Süper Lig'de mücadele edecek. Adana Demir'in Süper Lig hasreti ise 26 yıla çıktı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Karagümrük'ü tebrik ediyorum

  1. 30.07.2020
  2. Güncelleme: 31.07.2020 00:56
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