İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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: 'e çıkmak istiyoruz

İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz

deplasmanından final biletiyle dönmek istediklerini belirten karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Buz açıklamasında "Önce finale, ardından da ’e çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Teknik Direktörü , Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Pazar günü oynanacak karşılaşmasını 'final' olarak nitelendiren Buz, "Bundan sonra bu maçın telafisi yok. Futbolcularımız da bunu idrak etmiş vaziyette. Stratejimizi belirleyeceğiz, kendi sahamızda gol yemeden maçı tamamladık, şimdi deplasmanda oynayacağız. Ona göre hazırlanıyoruz. Önce finale, ardından da 'e çıkmak istiyoruz. Biz Bursasporuz. Tabii ki rakibimiz de önemli bir rakip ve iyi bir kadroya sahip ancak bizim de formamız büyük. Buna göre mücadelemizi verip, kesinlikle ne olursa olsun final bileti alarak dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 24.07.2020
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