İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Pazar günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasını 'final' olarak nitelendiren Buz, "Bundan sonra bu maçın telafisi yok. Futbolcularımız da bunu idrak etmiş vaziyette. Stratejimizi belirleyeceğiz, kendi sahamızda gol yemeden maçı tamamladık, şimdi deplasmanda oynayacağız. Ona göre hazırlanıyoruz. Önce finale, ardından da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Biz Bursasporuz. Tabii ki rakibimiz de önemli bir rakip ve iyi bir kadroya sahip ancak bizim de formamız büyük. Buna göre mücadelemizi verip, kesinlikle ne olursa olsun final bileti alarak dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.