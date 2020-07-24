Adana Demirspor deplasmanından final biletiyle dönmek istediklerini belirten İrfan Buz karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Buz açıklamasında "Önce finale, ardından da Süper Lig’e çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Pazar günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasını 'final' olarak nitelendiren Buz, "Bundan sonra bu maçın telafisi yok. Futbolcularımız da bunu idrak etmiş vaziyette. Stratejimizi belirleyeceğiz, kendi sahamızda gol yemeden maçı tamamladık, şimdi deplasmanda oynayacağız. Ona göre hazırlanıyoruz. Önce finale, ardından da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Biz Bursasporuz. Tabii ki rakibimiz de önemli bir rakip ve iyi bir kadroya sahip ancak bizim de formamız büyük. Buna göre mücadelemizi verip, kesinlikle ne olursa olsun final bileti alarak dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 24.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İrfan Buz: Süper Lig'e çıkmak istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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