Osmanlıspor 3-2 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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3-2 | MAÇ SONUCU

Osmanlıspor 3-2 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de düşme hattında yer alan , play-off mücadelesi veren 'u 3-2 devirerek 8 maçlık galibiyet hsaretine son verdi. Puanını 27'ye yükselten 16. sıradaki ekibi, ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi.

1. Lig'in 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Osmanlı, gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı 3-2 kazanarak 8 maç sonra galip geldi.

ekibine üç puanı getiren golleri Doğukan, Mertan ve Alaaddin (k.k.) kaydetti. Konuk takımın sayıları Gimbert ve Bentley'den geldi.

16. sırada yer alan Osmanlıspor bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken, kümede kalma umutlarını son 2 haftaya taşıdı.

Play-off şansını yitiren Ümraniye ise 44 puanda kaldı.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 22:01
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