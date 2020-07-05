Osmanlıspor 3-2 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Osmanlı, gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı 3-2 kazanarak 8 maç sonra galip geldi.

Başkent ekibine üç puanı getiren golleri Doğukan, Mertan ve Alaaddin (k.k.) kaydetti. Konuk takımın sayıları Gimbert ve Bentley'den geldi.

16. sırada yer alan Osmanlıspor bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken, kümede kalma umutlarını son 2 haftaya taşıdı.

Play-off şansını yitiren Ümraniye ise 44 puanda kaldı.