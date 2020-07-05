Osmanlıspor 3-2 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de düşme hattında yer alan Osmanlıspor, play-off mücadelesi veren Ümraniyespor'u 3-2 devirerek 8 maçlık galibiyet hsaretine son verdi. Puanını 27'ye yükselten 16. sıradaki Başkent ekibi, Boluspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Osmanlı, gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı 3-2 kazanarak 8 maç sonra galip geldi.
Başkent ekibine üç puanı getiren golleri Doğukan, Mertan ve Alaaddin (k.k.) kaydetti. Konuk takımın sayıları Gimbert ve Bentley'den geldi.
16. sırada yer alan Osmanlıspor bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken, kümede kalma umutlarını son 2 haftaya taşıdı.
Play-off şansını yitiren Ümraniye ise 44 puanda kaldı.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 22:01
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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