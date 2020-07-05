Hatayspor-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, evinde Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Peki, Hatayspor-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 32. haftasında 57 puanla lider konumda olan Hatayspor evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek. Ligde oynadığı son maçta deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilen Hatayspor, Süper Lig yolunda yeni bir puan kaybı yaşamak istemiyor. Corona virüsü salgını sonrasında performans düşüklüğü yaşayan lider Hatayspor, TFF 1. Lig'de 3 karşılaşmaya çıktı ve sadece 1 maçtan galibiyet ile ayrıldı.
HATAYSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hatayspor-Keçiörengücü maçı bugün 17:30'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
- 05.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hatayspor-Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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