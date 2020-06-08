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08 Haziran 2020, Pazartesi
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’da özlenen tablo

Bursaspor’da özlenen tablo

Milletvekilleri ve belediye başkanları, Timsah’ın dünkü idmanına gelerek futbolculara destek ve moral verdiler.

parolasıyla hazırlıklarını sürdüren 'un Bursa BB Stadı'nda dün sabah yapdığı idmanında önemli ziyaretçileri vardı. Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Mustafa Esgin, Zafer Işık, Ahmet Kılıç; Osmangazi Belediye Başkanı , Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, başkan ile birlikte ziyarette bulundu. Teknik direktör İbrahim Üzülmez, "Bu süreçte böyle bir fotoğrafa ihtiyacımız vardı. Oyuncularımızla beraber bu şehrin hak ettiği yerin Süper Lig olduğuna yürekten inanıyoruz. Geldiğimiz günden itibaren herkesin yanımızda olması gerektiğini hep dile getirdim. Bu sıcak ortamın bundan sonraki süreç için bir adım olduğuna yürekten inanıyorum" dedi.

Serkan YETİŞMİŞOĞLU

  1. 8.6.2020
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