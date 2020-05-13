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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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da oynanır

Futbol da oynanır

1. Lig'in iddialı ekiplerinden Altay'ın 32 yaşındaki forveti , liglerin 'da başlatılma kararıyla ilgili tartışmaların gereksiz olduğunu belirtti.

1. Lig'in iddialı ekiplerinden Altay'ın 32 yaşındaki forveti , liglerin 'da başlatılma kararıyla ilgili tartışmaların gereksiz olduğunu belirtti. Şahin, "İşçi çalışıyorsa da oynanır. Bazı kulüpler, 'Bunun sorumlusu kim olacak?' diyor. Ancak o zaman markette çalışan kasiyerin sorumlusu kim olacak? Bu insanlar çalışmasa biz de şikayet edeceğiz. Burada kendimizi düşünüyoruz ancak markete gidip rahatça alışveriş yapabiliyoruz. Herkes kendi açısından olaya bakıyor" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 13.5.2020
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