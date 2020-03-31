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31 Mart 2020, Salı
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Bolu’da anlamlı hareket

Bolu’da anlamlı hareket

Yarenlerin yıldızı , 70 aileye destek verecek.

Bolusporlu oyuncu , '' yardım kampanyası kapsamında 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacağını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar için ünlü isimler yardım kampanyaları düzenliyor. 'Dayanışma Günleri' olarak adlandırılan bu yardım kampanyasına, 'un genç orta saha oyuncusu Arif Morkaya da katkıda bulundu. Başarılı futbolcu, 70 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.
  1. 31.3.2020
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