İstanbulspor 0-2 Altınordu | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında İstanbulspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İzmir temsilcisi 2-0'lık skorla kazandı. Bu galibiyetin ardından Altınordu puanını 30 yaptı, İstanbulspor ise 32 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'de 27. hafta karşılaşmasında İstanbulspor, Altınordu'yu konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, İzmir temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Muhammed Mert ve 90+2. dakikada Atakan Üner kaydetti.
Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Altınordu, puanını 30'a yükseltti. 2 maçtır galibiyet alamayan İstanbulspor ise 32 puanda kaldı.
Altınordu, gelecek hafta Balıkesirspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Menemen Belediye deplasmanına gidecek.
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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