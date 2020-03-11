İstanbulspor 0-2 Altınordu | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 27. hafta karşılaşmasında İstanbulspor, Altınordu'yu konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, İzmir temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Muhammed Mert ve 90+2. dakikada Atakan Üner kaydetti.



Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Altınordu, puanını 30'a yükseltti. 2 maçtır galibiyet alamayan İstanbulspor ise 32 puanda kaldı.



Altınordu, gelecek hafta Balıkesirspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Menemen Belediye deplasmanına gidecek.