İstanbulspor 0-2 Altınordu | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Altınordu deplasmanda güldü!

0-2 | MAÇ SONUCU

İstanbulspor 0-2 Altınordu | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 27'inci haftasında ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcisi 2-0'lık skorla kazandı. Bu galibiyetin ardından Altınordu puanını 30 yaptı, İstanbulspor ise 32 puanda kaldı.

1. Lig'de 27. hafta karşılaşmasında , 'yu konuk etti. Esenyurt Stadyumu'nda oynanan mücadele, temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Muhammed Mert ve 90+2. dakikada Atakan Üner kaydetti.

Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Altınordu, puanını 30'a yükseltti. 2 maçtır galibiyet alamayan İstanbulspor ise 32 puanda kaldı.

Altınordu, gelecek hafta Balıkesirspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Menemen Belediye deplasmanına gidecek.

  1. 11.03.2020
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