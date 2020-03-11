Adana Demirspor 2-3 Akhisarspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında Adana Demirspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Akhisarspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça çıkartan Ege temsilcisi, puanını 44'e yükseltti.
TFF 1. Lig'in 27'inci haftasında Adana Demirspor ile Akhisarspor 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Zorlu karşılaşma Yılmaz Vurak'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Akhisarspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri Sokol Cikalleshi, Onur Ayık ve Elmar Bjarnason'dan geldi.
Adana Demirspor'un gollerini ise Volkan Şen ve Mehmet Akyüz kaydetti.
Bu skorla Akhisarspor puanını 44'e yükseltti. Adana Demirspor ise 42 puanda kaldı.
GALİBİYET SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI
Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Akhisarspor galibiyet serisini de dört maça çıkardı. Ege temsilcisi; Giresunspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'un ardından Adana Demirspor'u da mağlup etti.
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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