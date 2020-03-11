Adana Demirspor 2-3 Akhisarspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor seriye bağladı!

2-3 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

Adana Demirspor 2-3 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 27'inci haftasında ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. 5 'nda oynanan  zorlu karşılaşma Akhisarspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla galibiyet serisini 4 maça çıkartan Ege temsilcisi, puanını 44'e yükseltti.

1. Lig'in 27'inci haftasında ile Akhisarspor 5 'nda karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşma Yılmaz Vurak'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Akhisarspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri Sokol Cikalleshi, Onur Ayık ve Elmar Bjarnason'dan geldi.

Demirspor'un gollerini ise ve Mehmet Akyüz kaydetti.

Bu skorla Akhisarspor puanını 44'e yükseltti. Adana Demirspor ise 42 puanda kaldı.

GALİBİYET SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Akhisarspor galibiyet serisini de dört maça çıkardı. Ege temsilcisi; Giresunspor, ve 'un ardından Adana Demirspor'u da mağlup etti.

  1. 11.03.2020
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