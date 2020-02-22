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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Kimse bunu hayal etmedi

Kimse bunu hayal etmedi

Başkanı Necip Çarıkcı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

Başkanı Necip Çarıkcı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. Çarıkcı, "12 finalimiz kaldı. Ne benim, ne teknik heyetin, ne taraftarın beklediği bir sonuçla karşı karşıyayız. Son maçlarda oynuyoruz, hakem kurbanı oluyoruz" dedi.
  1. 22.2.2020
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