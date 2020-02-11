Karafırtınalar Ümraniye’de
Son haftalarda zirveden uzaklaşan Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.
Son haftalarda zirveden uzaklaşan Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. İstanbul ekibi akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla son olarak Altay'ı çalıştıran teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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