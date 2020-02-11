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11 Şubat 2020, Salı
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Karafırtınalar Ümraniye’de

Karafırtınalar Ümraniye’de

Son haftalarda zirveden uzaklaşan Ümraniyespor'da 'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Son haftalarda zirveden uzaklaşan Ümraniyespor'da 'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. ekibi akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla son olarak Altay'ı çalıştıran teknik direktör ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
  1. 11.2.2020
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