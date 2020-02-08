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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Çotanak VAR istedi

Çotanak VAR istedi

başkanı , VAR sisteminin 1. Lig'e acilen gelmesi gerektiğini söyledi.

başkanı , VAR sisteminin 1. Lig'e acilen gelmesi gerektiğini söyledi. Eren, "Birçok stadın altyapısı uygun değil. Fakat olsa çok iyi olur. Bunun da bir süreci var" dedi.
  1. 8.2.2020
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