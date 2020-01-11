Balıkesirspor'da istifa depremi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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'da istifa depremi

Balıkesirspor'da istifa depremi

1. Lig takımlarından 'da yaşanan sıkıntılar nedeniyle Başkan ve Başkan görevlerinden istifa etti.

Bazı oyuncuların kulüpten ayrılması ve kampın yarıda kalması nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan bu kez yönetim kurulundan gelen iki istifa ile sarsıldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor Yönetim Kurulunda görev alan Başkan ile Başkan görevlerinden istifa ettiklerine dair dilekçelerini Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı'ya sunmuşlardır. Bu konuda yaptıkları müracaat işleme alınarak istifaları kabul edilmiştir. Göreve başladığımız günden bu zamana kadar yaptıkları fedakarca çalışmalarına, maddi, manevi katkılarına ve bütün hizmetlerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kulüpten ayrılan oyuncular arasında Doğa İşeri, Okan Alkan, Atilla Özmen, Oğuzhan Çapar, Furkan Çil gibi isimler yer alıyor.

  1. 11.01.2020
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