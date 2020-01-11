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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Serdar Özkan Bursaspor’da

'la yollarını ayıran , 1. Lig ekiplerinden 'la anlaştı.

'la yollarını ayıran , 1. Lig ekiplerinden 'la anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu yeşil-beyazlı ekiple 1,5 yıllık anlaşma imzaladı. Taşın altına elini koyacağını belirten Serdar, "Şampiyonluk yaşadığımız lige döneceğiz" dedi.

  1. 11.1.2020
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