Adanaspor'un yeni transferi Canberk Dilaver: Gerekirse tekmeye kafa uzatacağız

Turuncu-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Canberk, hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Adanaspor'a transfer olduğu için mutluluk duyduğunu aktaran 26 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Bu sene herkesin çok sabırlı olması gerekiyor. Bu sene Canberk, Ahmet, Mehmet önemli değil. Bu yıl ne olursa olsun kümede kalmamız lazım. Gerekirse tekmeye kafa uzatacağız. Hepimiz sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz. Alt sıralardan bir an önce kurtulmamız lazım. Aklımda düşme korkusu kesinlikle yok. Takımımız birbirine kenetlenirse her şeyin üstesinden geliriz. Sakatlığımla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. Gayet iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Eksiklerimizi giderdiğimiz takdirde güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum."