‘Bu lige damga vuracağım’
Adana'nın yeni transferi Savaş Polat iddialı konuştu. 22 yaşındaki sağ bek, "Kendimi hazır hissediyorum. Bu lige gerçekten damga vurmak istiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" sözlerini sarf etti.
Adana'nın yeni transferi Savaş Polat iddialı konuştu. 22 yaşındaki sağ bek, "Kendimi hazır hissediyorum. Bu lige gerçekten damga vurmak istiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" sözlerini sarf etti.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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