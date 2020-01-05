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05 Ocak 2020, Pazar
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‘Bu lige damga vuracağım’

‘Bu lige damga vuracağım’

'nın yeni transferi iddialı konuştu. 22 yaşındaki sağ bek, "Kendimi hazır hissediyorum. Bu lige gerçekten damga vurmak istiyorum. kadar mücadele edeceğiz" sözlerini sarf etti.

'nın yeni transferi iddialı konuştu. 22 yaşındaki sağ bek, "Kendimi hazır hissediyorum. Bu lige gerçekten damga vurmak istiyorum. kadar mücadele edeceğiz" sözlerini sarf etti.
  1. 5.1.2020
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