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08 Aralık 2019, Pazar
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Hatay doludizgin

Hatay doludizgin

1. Lig'in lideri Hatayspor, evinde ağırladığı 'u 3-0 mağlup etti. Mesut'un 35'teki penaltı golüyle devreyi 1-0 önde kapatan bordo-beyazlılar, farka koştu.

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, evinde ağırladığı 'u 3-0 mağlup etti. Mesut'un 35'teki penaltı golüyle devreyi 1-0 önde kapatan bordo-beyazlılar, farka koştu. 65'te Gökhan'ın pasında topla buluşan Hamza Gür, skoru farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 2-0. 90+1'deki kontra atakta topla buluşan Hamza, kendisinin 2'inci, takımının ise 3'üncü golünü atarak maçın skorunu belirledi: 3-0. 4 maçtır gol yemeyen ve üst üste 3. galibiyetini alan Hatayspor, puanını 30'a yükseltip liderliğini sürdürdü. Yarenler ise 11 puanda kaldı.

'SÜPER LİG'İ İSTİYORUZ'

Hatayspor teknik direktörü Bayram Toysal, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Toysal, "Bu performansımızı sürdürerek Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

  1. 8.12.2019
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