Hatay doludizgin
TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, evinde ağırladığı Boluspor'u 3-0 mağlup etti. Mesut'un 35'teki penaltı golüyle devreyi 1-0 önde kapatan bordo-beyazlılar, ikinci yarıda farka koştu.
TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, evinde ağırladığı Boluspor'u 3-0 mağlup etti. Mesut'un 35'teki penaltı golüyle devreyi 1-0 önde kapatan bordo-beyazlılar, ikinci yarıda farka koştu. 65'te Gökhan'ın pasında topla buluşan Hamza Gür, skoru farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 2-0. 90+1'deki kontra atakta topla buluşan Hamza, kendisinin 2'inci, takımının ise 3'üncü golünü atarak maçın skorunu belirledi: 3-0. 4 maçtır gol yemeyen ve üst üste 3. galibiyetini alan Hatayspor, puanını 30'a yükseltip liderliğini sürdürdü. Yarenler ise 11 puanda kaldı.
'SÜPER LİG'İ İSTİYORUZ'
Hatayspor teknik direktörü Bayram Toysal, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Toysal, "Bu performansımızı sürdürerek Süper Lig'e çıkacağız" dedi.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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