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25 Ekim 2019, Cuma
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'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

Osmanlıspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

, 1. Lig'in 9. haftasında Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın 1 saat 20 dakika sürdüğü belirtildi.

, 1. Lig'in 9. haftasında Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmaya tedavisi süren 'in katılmadığı, bu futbolcunun fitness salonunda bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.

Başkent ekibinin antrenmana sahada yapılan ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladığı, sonrasında ise fitness salonunda idmana devam ettiği aktarıldı.

Fitness salonunda kuvvet çalışması yapan oyuncuların tekrar sahaya çıkarak pas organizasyonlarında bulunduğu, ardından da idmanı taktik ağırlıklı çalışmayla bitirdiği ifade edildi.

  1. 25.10.2019
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