Osmanlıspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları
Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın 1 saat 20 dakika sürdüğü belirtildi.
Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmaya tedavisi süren Halil İbrahim Esen'in katılmadığı, bu futbolcunun fitness salonunda bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.
Başkent ekibinin antrenmana sahada yapılan ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladığı, sonrasında ise fitness salonunda idmana devam ettiği aktarıldı.
Fitness salonunda kuvvet çalışması yapan oyuncuların tekrar sahaya çıkarak pas organizasyonlarında bulunduğu, ardından da idmanı taktik ağırlıklı çalışmayla bitirdiği ifade edildi.
- 25.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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