TFF 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yarın oynanacak Boluspor-Keçiörengücü maçıyla başlayacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Onur Özütoprak yönetecek.
Ligde 9. haftanın maç programı şöyle:
YARIN:
19.00 Boluspor-Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
26 EKİM CUMARTESİ:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
16.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)
27 EKİM PAZAR:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)
28 EKİM PAZARTESİ:
19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)
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karakartal Bak başka bu Avcıyı göndermezsen seninde başın yanacak
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karakartal Bu avcı yeni yönetimiinde başını yakacak.
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karakartal Kan değişikliği lazım bu gündüz gibi aşikar.Avcı gitmedikçe herşey yalan
TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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