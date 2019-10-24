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24 Ekim 2019, Perşembe
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1. 'de 9. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

1. 'de 9. hafta heyecanı yarın oynanacak Boluspor-Keçiörengücü maçıyla başlayacak. Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Onur Özütoprak yönetecek.

Ligde 9. haftanın maç programı şöyle:

YARIN:

19.00 Boluspor-Keçiörengücü ()

26 EKİM CUMARTESİ:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

16.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt )

19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)

27 EKİM PAZAR:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor ( Kazım Karabekir)

16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

19.00 Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak )

28 EKİM PAZARTESİ:

19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)

  1. 24.10.2019
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