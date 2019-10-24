Alt liglerden haberler (23.10.19)

LİDER HATAY'DAN DADAŞ'A GÖZDAĞI

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, deplasmanda karşılaşacağı şampiyonluk adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor önünde mutlak 3 puan hedefliyor. Teknik Direktör Bayram Toysal, "Ligde ilk yarıyı kayıpsız geçmeyi düşünüyoruz. 2. yarıların her ligde zor geçtiğini düşünürsek, biz oraya kadarki süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışacağız. Erzurumspor'un zaaflarını biliyoruz. Oradan da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

-Taraftarların çok yoğun bir şekilde görevi bırakmaması için baskı yaptığı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, görevi bırakma kararını 4 haftalığına askıya aldığını açıkladı.

-Ligde ilk galibiyetini Giresunspor karşısında alan Boluspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü, "Keçiörengücü'ne de ilk mağlubiyetini yaşatmak için sahada mücadelemizi yapacağız" ifadelerini kullandı.