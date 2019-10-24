Alt liglerden haberler (23.10.19) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Alt liglerden haberler (23.10.19)

Alt liglerden haberler (23.10.19)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

LİDER HATAY'DAN DADAŞ'A GÖZDAĞI
1. Lig lideri Hatayspor, deplasmanda karşılaşacağı şampiyonluk adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor önünde mutlak 3 puan hedefliyor. Bayram Toysal, "Ligde ilk yarıyı kayıpsız geçmeyi düşünüyoruz. 2. yarıların her ligde zor geçtiğini düşünürsek, biz oraya kadarki süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışacağız. Erzurumspor'un zaaflarını biliyoruz. Oradan da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

-Taraftarların çok yoğun bir şekilde görevi bırakmaması için baskı yaptığı Başkanı Murat Sancak, görevi bırakma kararını 4 haftalığına askıya aldığını açıkladı.

-Ligde ilk galibiyetini Giresunspor karşısında alan 'da Teknik Direktör Osman Özköylü, "Keçiörengücü'ne de ilk mağlubiyetini yaşatmak için sahada mücadelemizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 24.10.2019
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