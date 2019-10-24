Engin İpekoğlu: Şampiyonluk için seri galibiyet almamız şart
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da Teknik Direktör Engin İpekoğlu, şampiyonluk hedefine ulaşabilmeleri için seri galibiyet almak zorunda olduklarını söyledi.
"SAHADA UYGULAMAK ÖNEMLİ"
İstanbulspor ile 2-2 berabere kalınan maçı değerlendiren İpekoğlu, turuncu-beyazlı ekibin oyun disiplininin tam oturmadığını aktararak, "Bloklar arasında mesafe yoktu. Blok halinde oynamayı beceremedik. Bunun haricinde duruş pozisyonundan tutun da bireysel hatalara kadar birçok hatalar var. Yaklaşık 30-35 tane görüntü var bir maçta. Bunları takımımızla birlikte çözeceğiz. Görüntüleri de birlikte çözmeye çalıştık. Teorik olarak istediğiniz kadar yazın çizin önemli olan sahada uygulamak. Dilerim Balıkesirspor maçında böyle bir görüntü içerisinde olmayız" ifadelerini kullandı.
"3 PUANA BAKMALIYIZ"
Adanspor'un ligde en çok gol atan takımlardan birisi olduğunu ancak yine en çok gol yiyen takımlar arasında yer aldığını belirten Teknik Direktör Engin İpekoğlu, şunları söyledi:
"Gol atmada herhangi bir sıkıntımız yok ama gol yememe konusunda biraz daha çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Takım oyunu anlamında ciddi sıkıntılar var. 2015-2016 senesinde şampiyon olmuş takımla bu dönem arasında fark var. Biz her zaman önümüzdeki maçta alacağımız 3 puana odaklanıyoruz. O dönemde de önümüzü net görmeye başladıktan sonra şampiyonluk dile getirdik. O döneme kadar da hiç dile getirmedik. Önümüzdeki Balıkesirspor maçında alacağımız 3 puana bakmalıyız."
Engin İpekoğlu, takımın ligde şampiyon olabilmesi için seri galibiyete ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir hedef varsa seri galibiyetler almak zorundasın. Onun için tabi ki en azından kendimizi rahatlatacak puanları cebimize koyalım ondan sonrasını düşünürüz" diye konuştu.
- 25.10.2019
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Toplam 1
Yorum
TERLİ DEĞİL TÜRK FUTBOLCUSU HİÇ BİR TÜRK TAKIMI BU KAPASİTE İLE AVRUPA TAKIMI İLE BAŞ EDEMEZ.. TÜRK HOCALAR YETERLİ DEĞİL. SAĞLAMLIK ,KUVET KONSANTRASYON YÖNÜNDEN YE-
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Toplam 3
Yorum
eray ruiz atiba douglos rebocco dışında toptan her yabancı gitsin şimdiden araştırn genç oyuncular daha fazla şans bulmalı
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Tarihe geçtiler
Toplam 3
Yorum
eray ruiz atiba douglos rebocco dışında toptan her yabancı gitsin şimdiden araştırn genç oyuncular daha fazla şans bulmalı
Engin İpekoğlu: Şampiyonluk için seri galibiyet almamız şart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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