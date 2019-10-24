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25 Ekim 2019, Cuma
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Adanaspor Balıkesir yolcusu

1'inci Lig ekiplerinden , deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı. Turuncu-beyazlı ekip yarın hava yoluyla 'e oradan da kara yoluyla 'e geçecek.

Osman Yereşen Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Turuncu-beyazlı ekip idmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışması yaparak hücum varyasyonları üzerinde durdu. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman şut çalışması ile tamamlandı. Sakatlığı süren Emeka Eze, Giorgi Arabidze ve Hakan Barış idmana katılmadı.

Yarın sabah saatlerinde hava yoluyla 'e gidecek olan , daha sonra kara yoluyla müsabakanın oynanacağı 'e geçecek. Akşam saatlerinde son antrenmanını yapacak olan turuncu-beyazlı ekip, konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini bekleyecek. Cumartesi günü saat 16.30'da Balıkesir Stadyumu'nda oynanacak olan - Adanaspor karşılaşmasını bölgesinden Ramazan Keleş yönetecek.

  1. 25.10.2019
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