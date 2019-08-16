Vasco Fernandes Ümraniyespor'da! Son dakika transfer haberleri
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Portekizli futbolcu Vasco Fernandes'i transfer etti. Son dakika transfer haberine göre; Portekizli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, 32 yaşındaki stoper Vasco Fernandes'i transfer ettiğini duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Portekiz Süper Ligi takımlarından Vitoria Setubal'ın başarılı stoperi Vasco Fernandes'in transferini kamuoyuna saygıyla bildirir, futbolcumuza kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kulüpten alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
- 16.08.2019
- Güncelleme: 16.08.2019 19:19
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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