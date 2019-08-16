Vasco Fernandes Ümraniyespor'da! Son dakika transfer haberleri - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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Ümraniyespor'da! Son dakika haberleri

Vasco Fernandes Ümraniyespor'da! Son dakika transfer haberleri

1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Portekizli futbolcu 'i etti. Son dakika transfer haberine göre; Portekizli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

1. Lig ekibi Ümraniyespor, 32 yaşındaki stoper 'i ettiğini duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Portekiz Süper Ligi takımlarından Vitoria Setubal'ın başarılı stoperi Vasco Fernandes'in transferini kamuoyuna saygıyla bildirir, futbolcumuza kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

  1. 16.08.2019
  2. Güncelleme: 16.08.2019 19:19
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