Son dakika... Radamel Falcao kadroya alındı! Galatasaray transfer haberleri
Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao'da son dakika gelişmesi... Monaco, Metz ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Galatasaray'a transfer olması beklenen ve transferi için yoğun mesai harcanan Radamel Falcao kadroda yer aldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise konuya dair yaptığı açıklamada, "Falcao için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Galatasaray'ın transfer gözdesi Radamel Falcao, Monaco'nun deplasmanda Metz ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.
Ayrıca bu sezon transfer edilen Onyekuru ve Ben Yedder de maç kadrosunda.
Bilindiği üzere, Fransız kulübü forvet hattını yeni bir isimle takviye edecek ve Falcao'nun Galatasaray'a gelişi sağlanacaktı.
Hatta ikinci Başkan Abdürrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde Fransa'ya giderek Falcao ile biraraya gelmiş ve ikili birlikte fotoğraf vermişti.
"FALCAO İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"
Konuya dair Denizlispor ile yapılacak maç öncesi konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Falcao için çalışmalar devam ediyor. Her şeyin hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler. Önümüzdeki hafta biter mi, bilemem. Çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
- 16.08.2019
- Güncelleme: 16.08.2019 18:56
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Son dakika... Radamel Falcao kadroya alındı! Galatasaray transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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