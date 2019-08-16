Son dakika... Radamel Falcao kadroya alındı! Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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Son dakika... kadroya alındı! haberleri

Son dakika... Radamel Falcao kadroya alındı! Galatasaray transfer haberleri

Kolombiyalı dünya yıldızı 'da son dakika gelişmesi... Monaco, Metz ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. 'a olması beklenen ve transferi için yoğun mesai harcanan Radamel Falcao kadroda yer aldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise konuya dair yaptığı açıklamada, "Falcao için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'ın gözdesi , Monaco'nun deplasmanda Metz ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

Ayrıca bu sezon transfer edilen Onyekuru ve Ben Yedder de maç kadrosunda.

Bilindiği üzere, Fransız kulübü forvet hattını yeni bir isimle takviye edecek ve Falcao'nun Galatasaray'a gelişi sağlanacaktı.

Hatta ikinci Başkan Abdürrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde Fransa'ya giderek Falcao ile biraraya gelmiş ve ikili birlikte fotoğraf vermişti.

"FALCAO İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Konuya dair Denizlispor ile yapılacak maç öncesi konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Falcao için çalışmalar devam ediyor. Her şeyin hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler. Önümüzdeki hafta biter mi, bilemem. Çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 16.08.2019
  2. Güncelleme: 16.08.2019 18:56
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