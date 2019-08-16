Son dakika... Radamel Falcao kadroya alındı! Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'ın transfer gözdesi Radamel Falcao, Monaco'nun deplasmanda Metz ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi.

Ayrıca bu sezon transfer edilen Onyekuru ve Ben Yedder de maç kadrosunda.

Bilindiği üzere, Fransız kulübü forvet hattını yeni bir isimle takviye edecek ve Falcao'nun Galatasaray'a gelişi sağlanacaktı.

Hatta ikinci Başkan Abdürrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde Fransa'ya giderek Falcao ile biraraya gelmiş ve ikili birlikte fotoğraf vermişti.

"FALCAO İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Konuya dair Denizlispor ile yapılacak maç öncesi konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Falcao için çalışmalar devam ediyor. Her şeyin hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler. Önümüzdeki hafta biter mi, bilemem. Çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.