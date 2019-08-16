Le Havre Ben Arfa'yla görüşüyor

Birkaç hafta önce Samir Nasri için girişimlerde bulunan ancak başaramayan Fransa Ligue 2 takımı Le Havre bu kez rotasını Hatem Ben Arfa'ya çevirdi.

L'Equipe'te yer alan habere göre Fransız ekibi bir dönem adı Türk takımlarıyla da anılan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için pazarlıklara başladı. 32 yaşındaki futbolcunun talipleri arasında Genoa, Sampdoria ve Real Betis de bulunuyor.

Hatem Ben Arfa, Le Havre'ın teklifini kabul ederse milli futbolcu Umut Meraş ile takım arkadaşı olacak.



