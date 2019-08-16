Adı bir dönem Türk takımlarıyla da anılan Fransız orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa, yeni adresi için görüşmelere devam ediyor. Deneyimli futbolcuya son olarak Fransa Ligue 2 takımı Le Havre'dan teklif geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Birkaç hafta önce Samir Nasri için girişimlerde bulunan ancak başaramayan Fransa Ligue 2 takımı Le Havre bu kez rotasını Hatem Ben Arfa'ya çevirdi.
L'Equipe'te yer alan habere göre Fransız ekibi bir dönem adı Türk takımlarıyla da anılan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için pazarlıklara başladı. 32 yaşındaki futbolcunun talipleri arasında Genoa, Sampdoria ve Real Betis de bulunuyor.
Hatem Ben Arfa, Le Havre'ın teklifini kabul ederse milli futbolcu Umut Meraş ile takım arkadaşı olacak.
- 16.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Le Havre Ben Arfa'yla görüşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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