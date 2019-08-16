Le Havre Ben Arfa'yla görüşüyor - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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'yla görüşüyor

Le Havre Ben Arfa'yla görüşüyor

Adı bir dönem Türk takımlarıyla da anılan Fransız orta saha oyuncusu Hatem , yeni adresi için görüşmelere devam ediyor. Deneyimli futbolcuya son olarak Fransa Ligue 2 takımı 'dan teklif geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Birkaç hafta önce için girişimlerde bulunan ancak başaramayan Fransa Ligue 2 takımı bu kez rotasını Hatem 'ya çevirdi.

L'Equipe'te yer alan habere göre Fransız ekibi bir dönem adı Türk takımlarıyla da anılan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için pazarlıklara başladı. 32 yaşındaki futbolcunun talipleri arasında Genoa, Sampdoria ve de bulunuyor.

Hatem Ben Arfa, Le Havre'ın teklifini kabul ederse milli futbolcu Umut Meraş ile takım arkadaşı olacak.


  1. 16.08.2019
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