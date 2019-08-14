Monaco Ben Yedder'i resmen duyurdu
Fransız ekibi Monaco, Sevilla'da forma giyen Fransız golcü Wissam Ben Yedder'i transfer ettiğini duyurdu. Yıldız futbolcu için İspanyol kulübüne 40 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, transfer piyasasını sallayacak bir hamle yaptı. Kulüp, Sevilla forması giyen Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Bu transfer için Avrupa basınında yer alan haberlere göre Monaco, Sevilla'ya 40 milyon Euro ödeme yapacak.
Monaco'nun golcü transferi, Galatasaray taraftarını da heyecanlandırdı. Fransız ekibinin kadrosuna forvet katması, Radamel Falcao'nun gidişini kolaylaştıracak bir etmen olarak görülüyor.
??? T'étais supporter de quel club quand t'étais petit ? ???? pic.twitter.com/zOji7dyLhU— AS Monaco ???? (@AS_Monaco) August 14, 2019
- 14.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Monaco Ben Yedder'i resmen duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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