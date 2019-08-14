Monaco Ben Yedder'i resmen duyurdu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, transfer piyasasını sallayacak bir hamle yaptı. Kulüp, Sevilla forması giyen Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Bu transfer için Avrupa basınında yer alan haberlere göre Monaco, Sevilla'ya 40 milyon Euro ödeme yapacak.

Monaco'nun golcü transferi, Galatasaray taraftarını da heyecanlandırdı. Fransız ekibinin kadrosuna forvet katması, Radamel Falcao'nun gidişini kolaylaştıracak bir etmen olarak görülüyor.