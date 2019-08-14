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14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Ben Yedder'i resmen duyurdu

Monaco Ben Yedder'i resmen duyurdu

Fransız ekibi , 'da forma giyen Fransız golcü Wissam Ben Yedder'i ettiğini duyurdu. Yıldız futbolcu için İspanyol kulübüne 40 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden , piyasasını sallayacak bir hamle yaptı. Kulüp, forması giyen Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Bu transfer için Avrupa basınında yer alan haberlere göre Monaco, Sevilla'ya 40 milyon Euro ödeme yapacak.

Monaco'nun golcü transferi, taraftarını da heyecanlandırdı. Fransız ekibinin kadrosuna forvet katması, 'nun gidişini kolaylaştıracak bir etmen olarak görülüyor.

  1. 14.08.2019
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