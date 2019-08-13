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13 Ağustos 2019, Salı
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Monaco Icardi'yi listesine aldı

Monaco Icardi'yi listesine aldı

Yerini dolduramadığı için 'nun 'a transferine engel koyan Monaco, Inter'de gözden çıkarılan için teklif götürdü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransız ekibi Monaco'nun, yerine bir golcü almadan yollamak istemediği , 'a transferini bir türlü gerçekleştiremiyordu. İtalyan basınından gelen haberler sarı-kırmızılıları bir nebze rahatlattı. Sky Italia, Inter'de gözden çıkartılan ve forma numarası takımın yeni yıldızı 'ya verilen için Monaco'nun devreye girdiğini yazdı.

Inter'li yöneticilerin Icardi'yi göndermek istediği ancak Fransız yetkililere oyuncuyu ikna etmeleri gerektiğini bildirdiği öğrenildi.

Mauro Icardi Inter'den ayrılıp Monaco'ya olmaya razı olursa, Falcao için Galatasaray'ın önünde bir engel kalmayacak. Fransız temsilcisi, Sevilla forması giyen Wissam Ben Yedder transferinde de sona gelmişti.


  1. 13.08.2019
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