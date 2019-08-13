Monaco Icardi'yi listesine aldı
Yerini dolduramadığı için Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferine engel koyan Monaco, Inter'de gözden çıkarılan Mauro Icardi için teklif götürdü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız ekibi Monaco'nun, yerine bir golcü almadan yollamak istemediği Radamel Falcao, Galatasaray'a transferini bir türlü gerçekleştiremiyordu. İtalyan basınından gelen haberler sarı-kırmızılıları bir nebze rahatlattı. Sky Italia, Inter'de gözden çıkartılan ve forma numarası takımın yeni yıldızı Romelu Lukaku'ya verilen Mauro Icardi için Monaco'nun devreye girdiğini yazdı.
Inter'li yöneticilerin Icardi'yi göndermek istediği ancak Fransız yetkililere oyuncuyu ikna etmeleri gerektiğini bildirdiği öğrenildi.
Mauro Icardi Inter'den ayrılıp Monaco'ya transfer olmaya razı olursa, Falcao için Galatasaray'ın önünde bir engel kalmayacak. Fransız temsilcisi, Sevilla forması giyen Wissam Ben Yedder transferinde de sona gelmişti.
- 13.08.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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