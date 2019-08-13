Monaco Icardi'yi listesine aldı

Fransız ekibi Monaco'nun, yerine bir golcü almadan yollamak istemediği Radamel Falcao, Galatasaray'a transferini bir türlü gerçekleştiremiyordu. İtalyan basınından gelen haberler sarı-kırmızılıları bir nebze rahatlattı. Sky Italia, Inter'de gözden çıkartılan ve forma numarası takımın yeni yıldızı Romelu Lukaku'ya verilen Mauro Icardi için Monaco'nun devreye girdiğini yazdı.

Inter'li yöneticilerin Icardi'yi göndermek istediği ancak Fransız yetkililere oyuncuyu ikna etmeleri gerektiğini bildirdiği öğrenildi.

Mauro Icardi Inter'den ayrılıp Monaco'ya transfer olmaya razı olursa, Falcao için Galatasaray'ın önünde bir engel kalmayacak. Fransız temsilcisi, Sevilla forması giyen Wissam Ben Yedder transferinde de sona gelmişti.



