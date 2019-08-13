Galatasaray'a Falcao şoku! Transfer bitti derken... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ağustos 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray'a Falcao şoku! Transfer bitti derken...

Galatasaray'a Falcao şoku! Transfer bitti derken...

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, golcü transferi konusunda uzun süredir ilgilenilen ve başka alternatifi bulunmayan Falcao konusunda şok bir haber geldi. Transferinin bitmek üzere olduğu konuşulan Kolombiyalı golcüde umulmadık bir gelişme yaşandı...
13 Ağustos 2019 Salı 08:52 Güncelleme: 13.08.2019 08:52
Galatasaray'a Falcao şoku! Transfer bitti derken...

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'da, bütün gözler Monaco'ya çevrildi.

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Galatasaray'a Falcao şoku! Transfer bitti derken...

Sarı-kırmızılıların golcü ve orta saha transferi yapması bekleniyordu...

Galatasaray'a Falcao şoku! Transfer bitti derken...

Galatasaray'ın bu doğrultuda orta saha için Bakayoko'yu istediği biliniyordu.

Galatasaray'a Falcao şoku! Transfer bitti derken...

Monaco'nun Chelsea'den Bakayoko'yu kiralamak istediği ifade edildi.

Galatasaray'a Falcao şoku! Transfer bitti derken...

Galatasaray'ın gündemindeki isim olan Bakayoko konusunda da Monaco'nun harekete geçmesi herkesi şaşırttı.

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