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18 Haziran 2019, Salı
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ile anlaştı

Altınordu Sinan Osmanoğlu ile anlaştı

1'inci Lig temsilcisi transferde mutlu sona yakın. İzmir temsilcisi iç transferde ön libero Berkay'ın ardından stoper ile anlaşma sağladı.

1'inci Lig temsilcilerinden iç transferde ön libero Berkay'ın ardından stoper ile de yeniden anlaştı.

Kırmızı-lacivertliler sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı ile 2 yıllık mukavele yeniledi. Yuvada kaldığı için mutlu olduğunu dile getiren Sinan, "Ailemle birlikte İzmir'de olmaktan son derece mutluyuz. Yeni baba oldum. Altınordu'da yıllarca forma giydim. Tanıdığım bir camiadayım. Burada forma giymekten son derece keyif alıyorum" dedi.

Sinan, "Altınordu'da aile ortamı var. Yeni sezonda kulübümle birlikte Süper Lig'e yükselmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Takımın kaptanlarından biri olan Sinan, Altınordu formasıyla 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de iki kez şampiyonluk yaşadı. Üst üste 5 sezon İzmir ekibinde oynadıktan sonra 1 yıl Gazişehir Gaziantep'te top koşturan 29 yaşındaki defans oyuncusu geçen sezon İzmir'e geri döndü. Sinan, geçen sezon 27 maçta görev alıp, 1 kez de rakip fileleri sarstı.

  1. 18.06.2019
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