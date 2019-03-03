Ümraniyespor Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti
03 Mart 2019, Pazar
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Ümraniyespor 'u 3-0 mağlup etti

Ümraniyespor Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti

1. Lig'in 24'üncü haftasında Ümraniyespor, evinde 'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada (Kendi kalesine), 60'ıncı dakikada Vasilogiannis ve 88'inci dakikada kaydetti.

Kupada Trabzonspor'u kupanın dışına iten Ümraniyespor, serisine ligde de devam etti. İstanbul temsilcisi, kötü günler geçiren 'u 3-0 mağlup etti.

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Gökhan Lale, Serkan Göksu, , Leandrinho (Dk. 79 Timur Temeltaş), Madinda (Dk. 70 Bahadır Taşdelen), , Atabey Çiçek (Dk. 45 2 Vasilogiannis)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz, Fatih (Dk. 84 Berk Kervankıran), , Berkay Yılmaz, , , (Dk. 75 Cihan Aydın), Oğuz Eken (Dk. 80 Arif Bostancı), Emre Eser, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt
GOLLER: Dk. 18 Hüseyin Topbaş (Kendi kalesine), Dk. 60 Vasilogiannis, Dk. 88 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Toykan Topuz, Fatih Kızılay, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)

  1. 03.03.2019
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