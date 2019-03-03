Ümraniyespor Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti

Kupada Trabzonspor'u kupanın dışına iten Ümraniyespor, serisine ligde de devam etti. İstanbul temsilcisi, kötü günler geçiren Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.



ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Gökhan Lale, Serkan Göksu, Recep Aydın, Leandrinho (Dk. 79 Timur Temeltaş), Madinda (Dk. 70 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 45 2 Vasilogiannis)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz, Fatih Kızılay (Dk. 84 Berk Kervankıran), Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak, Hüseyin Topbaş, Toykan Topuz (Dk. 75 Cihan Aydın), Oğuz Eken (Dk. 80 Arif Bostancı), Emre Eser, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt

GOLLER: Dk. 18 Hüseyin Topbaş (Kendi kalesine), Dk. 60 Vasilogiannis, Dk. 88 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Toykan Topuz, Fatih Kızılay, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)

