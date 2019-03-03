Ümraniyespor Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti
Spor Toto 1. Lig'in 24'üncü haftasında Ümraniyespor, evinde Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Hüseyin Topbaş (Kendi kalesine), 60'ıncı dakikada Vasilogiannis ve 88'inci dakikada Emircan Altıntaş kaydetti.
Kupada Trabzonspor'u kupanın dışına iten Ümraniyespor, serisine ligde de devam etti. İstanbul temsilcisi, kötü günler geçiren Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Gökhan Lale, Serkan Göksu, Recep Aydın, Leandrinho (Dk. 79 Timur Temeltaş), Madinda (Dk. 70 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 45 2 Vasilogiannis)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz, Fatih Kızılay (Dk. 84 Berk Kervankıran), Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak, Hüseyin Topbaş, Toykan Topuz (Dk. 75 Cihan Aydın), Oğuz Eken (Dk. 80 Arif Bostancı), Emre Eser, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt
GOLLER: Dk. 18 Hüseyin Topbaş (Kendi kalesine), Dk. 60 Vasilogiannis, Dk. 88 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Toykan Topuz, Fatih Kızılay, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
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Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Ümraniyespor Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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