Gençlerbirliği kendine geldi
Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller 11'inci dakikada kendi kalesine Yasin ve 47'nci dakikada Stancu atarken, konuk Ümraniyespor'un karşılaşmadaki tek golü ise 83'üncü dakikada Leandrinho'dan geldi.
MAÇIN ARDINDAN
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı takımın yoluna devam ettiğini söyledi.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erkan Sözeri, zorluk derecesi yüksek bir maç oynanacağını bildiklerini, karşılaşmanın da bu şekilde geçtiğini dile getirdi.
Oyun disiplininden hiç kopmadıklarını vurgulayan Sözeri, "Belki de sezonun en iyi oyununu ilk yarıda oynadık. Oyuncular antrenmanlarda çalıştığımız şeylerin hepsini yaptı." dedi.
"Sadece galibiyet değil, iyi oyun da mutlu etti." ifadelerini kullanan Sözeri, "Futbolcularımızın isteğinden, hedefe yönelik oyunlarından taraftarımızın da mutlu olduğunu düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirememe sıkıntımız bugün de devam etti. Yenilen gol nedeniyle son dakikaları yine stres içinde geçirdik ama kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.
TAŞYÜREK: "ERKEN GELEN İKİNCİ GOL PLANLARIMIZI BOZDU"
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, lig ve kupada birlikte mücadele etmenin kendilerini etkilediğini söyledi.
Maçın ilk yarısında kötü oynadıklarını ifade eden Taşyürek, "İlk yarı kötüydük. Takımın buna hakkı var mı, bence var. Hem lig hem kupada mücadele ederken, kadronunu kısıtlı olması bizi sıkıntıya sokuyor. Kupa ve lig yoruyor ama bu kadarını beklemiyorduk. İkinci yarı hamleleri yapacakken, erken gelen ikinci gol planlarımızı bozdu." şeklinde konuştu.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Uygar Bebek
GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah - Ahmet Oğuz, Yıldırım, Yasin, Ahmet İlhan Özek (Dk. 80 Matei), Sessegnon (Dk. 90+3 Rahmetullah), Dos Santos, Selçuk Şahin, Alper, Jailton (Dk. 73 Nadir Çiftçi) Stancu,
ÜMRANİYESPOR: Burak - Aaron, Vasilogiannis (Dk. 59 Leandrinho), Serkan, Alaaddin, Yasir, Muhammed, Boubacar (Dk. 46 Emircan), Tarık, Madinda, Atabey
GOLLER: Dk. 11 Yasir (K.K), Dk. 47 Stancu (Gençlerbirliği) - Dk. 83 Leandrinho (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Yasin, Ahmet Oğuz, Emrullah (Gençlerbirliği) - Muhammed (Ümraniyespor)
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Gençlerbirliği kendine geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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