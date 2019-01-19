Adanaspor Moussa Bagayoko'yu transfer etti
19 Ocak 2019, Cumartesi
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'yu transfer etti

Adanaspor Moussa Bagayoko'yu transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , Malili futbolcu 'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, son olarak Tetiş Yapı Elazığspor forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

  1. 19.1.2019 10:54
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