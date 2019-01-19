Adanaspor Moussa Bagayoko'yu transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Malili futbolcu Moussa Bagayoko'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, son olarak Tetiş Yapı Elazığspor forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 19.1.2019 10:54
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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