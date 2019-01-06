TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.01.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
KEHİNDE'DE MUTLU SON
Denizlispor, uzun süredir peşinden koştuğu Lanre Kehinde'de mutlu sona ulaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı golcü, 1.5 yıllık imzayı attı. Yeşil-siyahlı ekip, bu kez Balıkesir'den ayrılması gündeme gelen Sedat Şahintürk'ü gündemine aldı. Beşiktaş'tan kiralık olan 22 yaşındaki sağ kanat ile pazarlık masasına oturulacağı öğrenildi.
İŞCAN OLMADI
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın eski file bekçisi Eray İşcan'dan vazgeçti. Kırmızı-siyahlılar, 27 yaşındaki eldivenle yaptığı görüşmelerde maddi olarak anlaşma sağlayamadığı için transfer olumsuz sonuçlandı.
İSTANBUL'A GENÇ GOLCÜ
Muhammed Demirci, Barış Örücü ve Muhammed Ali Kurt ile yollarını ayıran İstanbulspor, hücum hattına genç bir takviye yapıyor. Sarı-siyahlılar, son olarak Darıca Gençlerbirliği forması giyen 20 yaşındaki santrfor Görkem Güven ile prensipte anlaştı.
ANTON PUTSİLA'DAN YENİ SAYFA
Altay'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Anton Putsila, kariyeri için yeni bir sayfa açtığını belirtti. Türkiye'de Gaziantep ve Ankaragücü formaları giyen 31 yaşındaki Belaruslu orta saha, "Yeni başarılara imza atmak istiyorum. Büyük Altay'da iyi günler için mücadele edeceğim, kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
YARENLER ÖRÜCÜ'YÜ İSTİYOR
İstanbulspor'un Antalya kamp kadrosuna dahil etmediği Barış Örücü'ye talip çıktı. Boluspor'un, 26 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi. Yarenler'in, önümüzdeki günlerde tecrübeli on numara için görüşmelere başlayacağı bildirildi. İlk yarıda İstanbulspor'la 16 maça çıkan Barış, 2 kez ağları sarsmayı başardı.
SAMSUNSPOR'DAN ÖZGEN ATAĞI
Ara transferin hızlı ekibi Samsunspor'un, Balıkesir'den ayrılan Abdülkadir Özgen'i gündemine aldığı öğrenildi. 32 yaşındaki forvet için önümüzdeki günlerde harekete geçileceği bildirildi. İlk yarıda 13 maçta 1 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, 2012-13'te Samsun forması giymiş ve 14 karşılaşmada attığı 9 golle dikkat çekmişti.
Denizlispor, uzun süredir peşinden koştuğu Lanre Kehinde'de mutlu sona ulaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı golcü, 1.5 yıllık imzayı attı. Yeşil-siyahlı ekip, bu kez Balıkesir'den ayrılması gündeme gelen Sedat Şahintürk'ü gündemine aldı. Beşiktaş'tan kiralık olan 22 yaşındaki sağ kanat ile pazarlık masasına oturulacağı öğrenildi.
İŞCAN OLMADI
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın eski file bekçisi Eray İşcan'dan vazgeçti. Kırmızı-siyahlılar, 27 yaşındaki eldivenle yaptığı görüşmelerde maddi olarak anlaşma sağlayamadığı için transfer olumsuz sonuçlandı.
İSTANBUL'A GENÇ GOLCÜ
Muhammed Demirci, Barış Örücü ve Muhammed Ali Kurt ile yollarını ayıran İstanbulspor, hücum hattına genç bir takviye yapıyor. Sarı-siyahlılar, son olarak Darıca Gençlerbirliği forması giyen 20 yaşındaki santrfor Görkem Güven ile prensipte anlaştı.
ANTON PUTSİLA'DAN YENİ SAYFA
Altay'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Anton Putsila, kariyeri için yeni bir sayfa açtığını belirtti. Türkiye'de Gaziantep ve Ankaragücü formaları giyen 31 yaşındaki Belaruslu orta saha, "Yeni başarılara imza atmak istiyorum. Büyük Altay'da iyi günler için mücadele edeceğim, kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
YARENLER ÖRÜCÜ'YÜ İSTİYOR
İstanbulspor'un Antalya kamp kadrosuna dahil etmediği Barış Örücü'ye talip çıktı. Boluspor'un, 26 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi. Yarenler'in, önümüzdeki günlerde tecrübeli on numara için görüşmelere başlayacağı bildirildi. İlk yarıda İstanbulspor'la 16 maça çıkan Barış, 2 kez ağları sarsmayı başardı.
SAMSUNSPOR'DAN ÖZGEN ATAĞI
Ara transferin hızlı ekibi Samsunspor'un, Balıkesir'den ayrılan Abdülkadir Özgen'i gündemine aldığı öğrenildi. 32 yaşındaki forvet için önümüzdeki günlerde harekete geçileceği bildirildi. İlk yarıda 13 maçta 1 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, 2012-13'te Samsun forması giymiş ve 14 karşılaşmada attığı 9 golle dikkat çekmişti.
- 6.1.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş Rize'ye Quaresma'sız gitti
Toplam 1
Yorum
mıstık nazardegdi bari gs maçına yetişse
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'Galatasaraylılar beni bilir'
Toplam 1
Yorum
TAM GÜVEN GS DA SEN VARSAN SORUN YOK. GERİSİ SADECE TEFERRUAT. SANA GÜVEN TAM İMPARATOR
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‘Hayallerim gerçek oldu’
Toplam 2
Yorum
Karalastikli Daha dur delikanlı yav
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.01.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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