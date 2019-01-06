TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.01.19)
08 Nisan 2019, Pazartesi
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TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.01.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (05.01.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

KEHİNDE'DE MUTLU SON

Denizlispor, uzun süredir peşinden koştuğu Lanre Kehinde'de mutlu sona ulaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı golcü, 1.5 yıllık imzayı attı. Yeşil-siyahlı ekip, bu kez Balıkesir'den ayrılması gündeme gelen Sedat Şahintürk'ü gündemine aldı. Beşiktaş'tan kiralık olan 22 yaşındaki sağ kanat ile pazarlık masasına oturulacağı öğrenildi.

İŞCAN OLMADI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi , Galatasaray'ın eski file bekçisi 'dan vazgeçti. Kırmızı-siyahlılar, 27 yaşındaki eldivenle yaptığı görüşmelerde maddi olarak anlaşma sağlayamadığı için transfer olumsuz sonuçlandı.

İSTANBUL'A GENÇ GOLCÜ

, ve Kurt ile yollarını ayıran İstanbulspor, hücum hattına genç bir takviye yapıyor. Sarı-siyahlılar, son olarak forması giyen 20 yaşındaki santrfor Görkem Güven ile prensipte anlaştı.

ANTON PUTSİLA'DAN YENİ SAYFA

Altay'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Anton Putsila, kariyeri için yeni bir sayfa açtığını belirtti. Türkiye'de Gaziantep ve Ankaragücü formaları giyen 31 yaşındaki Belaruslu orta saha, "Yeni başarılara imza atmak istiyorum. Büyük Altay'da iyi günler için mücadele edeceğim, kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

YARENLER ÖRÜCÜ'YÜ İSTİYOR

İstanbulspor'un Antalya kamp kadrosuna dahil etmediği Barış Örücü'ye talip çıktı. Boluspor'un, 26 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi. Yarenler'in, önümüzdeki günlerde tecrübeli on numara için görüşmelere başlayacağı bildirildi. İlk yarıda İstanbulspor'la 16 maça çıkan Barış, 2 kez ağları sarsmayı başardı.

SAMSUNSPOR'DAN ÖZGEN ATAĞI

Ara transferin hızlı ekibi Samsunspor'un, Balıkesir'den ayrılan Abdülkadir Özgen'i gündemine aldığı öğrenildi. 32 yaşındaki forvet için önümüzdeki günlerde harekete geçileceği bildirildi. İlk yarıda 13 maçta 1 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, 2012-13'te Samsun forması giymiş ve 14 karşılaşmada attığı 9 golle dikkat çekmişti.
  1. 6.1.2019
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