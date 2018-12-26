Elazığspor’a kayyum atandı
26 Aralık 2018, Çarşamba
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’a atandı

Elazığspor’a kayyum atandı

TY ’da Başkanı olarak Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. atandı.

1. Lig'de mücadele eden 'da yeni bir yönetimin çıkmaması üzerine zimmen görevine devam eden Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil, 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne atanması için dilekçi vermişti. Mahkemenin değerlendirmesi sonrasında Başkanı olarak Fırat Üniversirtesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. atandı. Kararın henüz kendisine tebliğ edilmediğini belirten Doç.Dr. Devecioğlu, ise tebliğin ardından gerekli açıklamaya yapacağını söyledi.

Ekonomik ve yönetim krizi nedeniyle bazı futbolcuları ayrılan, bazıları da ayrılmak üzere olan bordo-beyazlı ekipte, atanan kayyum heyetine gerekli tebliğin yapılmasının ardından çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

  1. 26.12.2018 14:18
  2. Güncelleme: 26.12.2018 15:12
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