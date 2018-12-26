Elazığspor’a kayyum atandı
TY Elazığspor’da Kayyum Heyeti Başkanı olarak Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu atandı.
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Elazığspor'da yeni bir yönetimin çıkmaması üzerine zimmen görevine devam eden Kulüp Başkanı İrfan Yumakgil, 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne Kayyum atanması için dilekçi vermişti. Mahkemenin değerlendirmesi sonrasında Kayyum Heyeti Başkanı olarak Fırat Üniversirtesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu atandı. Kararın henüz kendisine tebliğ edilmediğini belirten Doç.Dr. Devecioğlu, ise tebliğin ardından gerekli açıklamaya yapacağını söyledi.
Ekonomik ve yönetim krizi nedeniyle bazı futbolcuları ayrılan, bazıları da ayrılmak üzere olan bordo-beyazlı ekipte, atanan kayyum heyetine gerekli tebliğin yapılmasının ardından çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
- 26.12.2018 14:18
- Güncelleme: 26.12.2018 15:12
-
Savic gelmeye hazır
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU 300-500BİN EUROYA OYNARSA GELSİN..
-
Kötünün iyileri: Valbuena ve Ayew!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçenin şampiyon olma şansı yok , bu kadroyla kümede düşmez boşuna transfer yapılıp takımı dahada borçlandırmayın.
-
Rodallega teklif bekliyor
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı güle güle !!!
Elazığspor’a kayyum atandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.