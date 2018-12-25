Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da futbolcular teker teker takımdan ayrılıyor. Alacaklarını tahsil edemediği için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran bordo-beyazlı ekipte Orhan Şam ve Ahmet Aras'ın ardından Andreas Tatos da kulüpten ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'in İzmir ekibi Altay ile ön protokol imzaladığı öğrenilen Yunan yıldız Tatos'un, 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacağı ara dönem kampına katılacağı öğrenildi. Bu sezon 14 maçta bin 194 dakika sahada kalan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Kayyum ataması bekleyen Elazığspor'da futbolcu ayrılıklarının bu hafta da devam edeceği tahmin ediliyor.