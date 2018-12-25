Elazığspor’un Yunan yıldızı Tatos Altay'la anlaştı
25 Aralık 2018, Salı
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’un yıldızı Tatos Altay'la anlaştı

Elazığspor’un Yunan yıldızı Tatos Altay'la anlaştı

Yönetim boşluğunda olan ve ekonomik sıkıntıdan kurtulamayan TY ’da, yıldız kulüpten ayrılarak Altay'la anlaştı.

1. Lig ekiplerinden 'da futbolcular teker teker takımdan ayrılıyor. Alacaklarını tahsil edemediği için 'na başvuran bordo-beyazlı ekipte ve 'ın ardından da kulüpten ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'in ekibi Altay ile ön protokol imzaladığı öğrenilen yıldız Tatos'un, 2 Ocak'ta 'da başlayacağı ara dönem kampına katılacağı öğrenildi. Bu sezon 14 maçta bin 194 dakika sahada kalan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

ataması bekleyen Elazığspor'da futbolcu ayrılıklarının bu hafta da devam edeceği tahmin ediliyor.

  1. 25.12.2018 15:52
  2. Güncelleme: 25.12.2018 16:41
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