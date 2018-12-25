Elazığspor’un Yunan yıldızı Tatos Altay'la anlaştı
Yönetim boşluğunda olan ve ekonomik sıkıntıdan kurtulamayan TY Elazığspor’da, Yunan yıldız Andreas Tatos kulüpten ayrılarak Altay'la anlaştı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da futbolcular teker teker takımdan ayrılıyor. Alacaklarını tahsil edemediği için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran bordo-beyazlı ekipte Orhan Şam ve Ahmet Aras'ın ardından Andreas Tatos da kulüpten ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig'in İzmir ekibi Altay ile ön protokol imzaladığı öğrenilen Yunan yıldız Tatos'un, 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacağı ara dönem kampına katılacağı öğrenildi. Bu sezon 14 maçta bin 194 dakika sahada kalan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
Kayyum ataması bekleyen Elazığspor'da futbolcu ayrılıklarının bu hafta da devam edeceği tahmin ediliyor.
- 25.12.2018 15:52
- Güncelleme: 25.12.2018 16:41
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Kartal Burak Yılmaz için beklemede
Toplam 1
Yorum
tarafkartal istemiyoruzzzzz
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Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 8
Yorum
evde? evde kazanıyor mu ki?
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Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR Ligde Mehmet Topal ile hangi maç kazanıldı , bir kaç maç sakattı da 3 5 puan alınabildi , bu kadar mı frenler bir futbolcu takımı.
Elazığspor’un Yunan yıldızı Tatos Altay'la anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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