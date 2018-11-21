TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (20.11.18)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Lider Gençlerbirliği, İstanbulspor karşılaşmasını hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü. 90 dakikalık antrenman, üçer takımlı dar alanda çift kale maç ile noktalandı.
ADANA'DA DERBİ SEFERBERLİĞİ
Adanaspor, Adana Demir'le oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Pas çalışması yapan turuncu- beyazlılar, orta ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.
EN HIRÇINI SEMİH
Kırmızı Grup ekibi Menemen, 13 haftada 32 sarı, 4 de kırmızı kart görerek dikkat çekti. Menemen'de; 2 kırmızı ve 3 sarı kart alan Semih Ceylan en hırçın isim oldu.
MİLLİ ARA İLAÇ OLDU
Altay, lige verilen milli arada adeta yara sardı. Sakatlıkları bulunan İbrahim Akın, Ferhat Çulcuoğlu ve Gençer'in takımla çalışmaya başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
ASLANTAŞ'A UĞURLAMA
Eskişehirli oyuncular, Osmanlı maçı için gelen Hakan Aslantaş'ı Almanya'ya uğurladı. Hakan (33), Eskişehirspor'da lisansı çıkmadığı için Almanya Ligi ekiplerinden Pforzheim'a kiralanmıştı.
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 2
Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (20.11.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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