TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (20.11.18)
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (20.11.18)

    <a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a> 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (20.11.18)

    1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

    GENÇLER'İN TAKTİK GÜNÜ

    Lider Gençlerbirliği, İstanbulspor karşılaşmasını hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü. 90 dakikalık antrenman, üçer takımlı dar alanda çift kale maç ile noktalandı.

    ADANA'DA DERBİ SEFERBERLİĞİ

    , 'le oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Pas çalışması yapan turuncu- beyazlılar, orta ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

    EN HIRÇINI SEMİH

    ekibi Menemen, 13 haftada 32 sarı, 4 de kırmızı kart görerek dikkat çekti. Menemen'de; 2 kırmızı ve 3 sarı kart alan Semih Ceylan en hırçın isim oldu.

    MİLLİ ARA İLAÇ OLDU

    Altay, lige verilen milli arada adeta yara sardı. Sakatlıkları bulunan , ve Gençer'in takımla çalışmaya başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

    ASLANTAŞ'A UĞURLAMA

    Eskişehirli oyuncular, Osmanlı maçı için gelen Hakan Aslantaş'ı 'ya uğurladı. Hakan (33), 'da lisansı çıkmadığı için Ligi ekiplerinden Pforzheim'a kiralanmıştı.
    1. 21.11.2018
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