Jetler’i gençler uçuracak
Afjet Afyon, genç isimleri Hasan Zeki, Furkan ve Furkan’la 2’şer yıllık imza attı
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor, altyapıdan yetişen 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandı. Morbeyazlılar, Hasan Kutlu (18), Zeki Sevimgin (18), Furkan Şahin (16) ve Furkan Özen'e (17) 2'şer yıllım imza attırdı. Altyapılara büyük önem verilmesi gerektiğini belirten Başkan Salih Sel, "Örnek olmak için yola çıktık. Altyapı konusunda da örnek olmak istediğimizi hep vurguladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah her sene altyapıdan futbolcularımızla profesyonel sözleşme yapmak istiyoruz. Gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.
- 31.7.2018
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
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