Jetler’i gençler uçuracak – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Jetler’i gençler uçuracak

    Jetler’i gençler uçuracak

    Afjet Afyon, genç isimleri Hasan Zeki, Furkan ve Furkan’la 2’şer yıllık imza attı

    1. Lig'in yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor, altyapıdan yetişen 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandı. Morbeyazlılar, Hasan Kutlu (18), Zeki Sevimgin (18), Furkan Şahin (16) ve Furkan Özen'e (17) 2'şer yıllım imza attırdı. Altyapılara büyük önem verilmesi gerektiğini belirten Başkan Salih Sel, "Örnek olmak için yola çıktık. Altyapı konusunda da örnek olmak istediğimizi hep vurguladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah her sene altyapıdan futbolcularımızla profesyonel sözleşme yapmak istiyoruz. Gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

    1. 31.7.2018
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