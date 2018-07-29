Altınordu’ya Ali’den kötü haber geldi
Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Altınordulu Ali Mert Aydın'ın sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı çıkık ve dış kısmında küçük bir kırık tespit edildi ve tedavisine başlandı.
Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Altınordulu Ali Mert Aydın'ın sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı çıkık ve dış kısmında küçük bir kırık tespit edildi ve tedavisine başlandı.
- 29.7.2018
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Altınordu’ya Ali’den kötü haber geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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