Altınordu’ya Ali’den kötü haber geldi – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Altınordu’ya Ali’den kötü haber geldi

    Altınordu’ya Ali’den kötü haber geldi

    maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'ın sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı çıkık ve dış kısmında küçük bir kırık tespit edildi ve tedavisine başlandı.

    maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'ın sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı çıkık ve dış kısmında küçük bir kırık tespit edildi ve tedavisine başlandı.

    1. 29.7.2018
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