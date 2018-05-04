Akın Çorap Giresunspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 5-4 yendi
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Akın Çorap Giresunspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 5-4 yendi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Burak Şeker, Ahmet Şimşek, Kamil Çetin
Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Hüseyin Polat, Hasan Genç, Cuma Furkan Özyaşar, Oktay Aydin, Erdal Ahmet Özdemir (Dk. 70 Serhan Yılmaz), Mustafa Bayram Çakır, Harun Enes Nural, Mehmet Sait Üzümcü, Mustafa Emirhan Özyaşar (Dk. 76 Zeki Sinanoğlu), Yusuf Erdem (Dk. 71 Yakup Zengin)
Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Onur Demir (Dk. 46 Carioca), Çağlar Birinci, Muhammet Reis, Murat Gürbüzerol (Dk. 90+1 Sergen Orman), Kofi Atta, Dodo, Fatih Atik (Dk. 82 Korkishko), Mert Örnek, Bilal Dizdar, Sinan Özkan
Goller: Dk. 10 Kofi Atta, Dk. 49 Sinan Özkan (Penaltıdan), Dk. 65 Çağlar Birinci, Dk. 76 Fatih Atik (Penaltıdan), Dk. 89 Korkishko (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 35 Erdal Ahmet Özdemir, Dk. 37 Mustafa Emirhan Özyaşar, Dk. 39 Mehmet Sait Üzümcü, Dk. 90+2 Oktay Aydin (Gaziantepspor),
Sarı kartlar: Dk. 27 Harun Enes Nural, Dk. 78 Hasan Genç (Gaziantepspor), Dk. 35 Kofi Atta, Dk. 64 Çağlar Birinci (Akın Çorap Giresunspor)
- 4.5.2018 23:27
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Toplam 1
Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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Toplam 1
Yorum
savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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Toplam 1
Yorum
gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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