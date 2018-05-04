Akın Çorap Giresunspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 5-4 yendi – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    , deplasmanda 'u 5-4 yendi

    Akın Çorap Giresunspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 5-4 yendi

    1. Lig'in 34. haftasında , deplasmanda 'u 5-4 yendi.

    Stat: Gaziantep

    Hakemler: Burak Şeker, Ahmet Şimşek, Kamil Çetin

    Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Hüseyin Polat, , Cuma Furkan Özyaşar, Oktay Aydin, (Dk. 70 Serhan Yılmaz), Mustafa Bayram Çakır, , , (Dk. 76 Zeki Sinanoğlu), Yusuf Erdem (Dk. 71 Yakup Zengin)

    Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Onur Demir (Dk. 46 Carioca), , Muhammet Reis, Murat Gürbüzerol (Dk. 90+1 Sergen Orman), , Dodo, (Dk. 82 Korkishko), Mert Örnek, Bilal Dizdar, Sinan Özkan

    Goller: Dk. 10 Kofi Atta, Dk. 49 Sinan Özkan (Penaltıdan), Dk. 65 Çağlar Birinci, Dk. 76 Fatih Atik (Penaltıdan), Dk. 89 Korkishko (), Dk. 35 Erdal Ahmet Özdemir, Dk. 37 Mustafa Emirhan Özyaşar, Dk. 39 Mehmet Sait Üzümcü, Dk. 90+2 Oktay Aydin (),

    Sarı kartlar: Dk. 27 Harun Enes Nural, Dk. 78 Hasan Genç (Gaziantepspor), Dk. 35 Kofi Atta, Dk. 64 Çağlar Birinci (Akın Çorap Giresunspor)

    1. 4.5.2018 23:27
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