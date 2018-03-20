Denizlispor yara saracak – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Denizlispor yara saracak

    Denizlispor yara saracak

    1'inci Lig'de Altınordu deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Denizlispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada yaralarını saracak. Denizlispor'da sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Cenk ve Burak, 1 Nisan'da iç sahada oynanacak Ankaragücü maçında takımdaki yerlerini alabilecek. Hazırlıklarına 3 günlük aranın ardından yarın başlayacak yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Eze, Ziya ve Kerem Can'ın da iyileşerek Başkent ekibi karşısında görev almaları bekleniyor. Denizlispor'da cezalı duruma düşen Taşkın ise kadroda yer almayacak.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:07
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