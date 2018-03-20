Manisa'dan son turlar – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    'dan son turlar

    <a href="/index/manisa?id=b7c7d14b-b4a2-4a6d-b91c-9fe3a980fa13" class="" rel="tag">Manisa</a>'dan son turlar

    Son 6 haftaya kurtuluş hattının 16 puan gerisinde giren Manisaspor lige veda etmeye hazırlanıyor.

    Son 6 haftaya kurtuluş hattının 16 puan gerisinde giren Manisaspor lige veda etmeye hazırlanıyor. Kümede kalma şansını mucizelere bırakan siyah-beyazlılar, milli maç arasından sonra çıkacağı deplasmanında kazanamazsa düşüşünü matematiksel olarak da ilan edecek.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:15
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