Rizespor, Boluspor'u deplasmanda devirdi
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasının ilk maçında, Çaykur Rizespor deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Diarra, Özgür İleri, Poepon, İrfan Başaran (Dk. 45 Akabueze), Melih Okutan (Dk. 66 Andre Santos), Furkan Şeker, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 77 Guido Koçer), Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Ramos, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Galip Güzel, Saadane, Samudio (Dk. 89 Recep Niyaz), Süleyman Koç (Dk. 56 Oğulcan Çağlayan), Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak (Dk. 71 Koray Altınay), Vedat Muric
Gol: Dk. 20 Samudio (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Ramos, Dk. 82 Vedat Muric (Çaykur Rizespor), Dk. 35 Mustafa Durak, Dk. 75 Poepon, Dk. 90 Arapi (Boluspor)
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:11
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
ZZ61 yada başkanın söylediği doğruysa 230 bin euro borç nasıl 1.3 milyon oluyor açıklama yapılmadan bu para ödenmemeli
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 22
Yorum
siyah beyazyürek lütfen beyninizle düşünüp ağzınızla konuşun
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
zz61 başkan ersunun sözleşmesinde fesih tazminatı maddesi yok demişti demek ki yalan söylemiş o zaman bu parayı başkan cebinden ödesin YADA
Rizespor, Boluspor'u deplasmanda devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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