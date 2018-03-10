Rizespor, Boluspor'u deplasmanda devirdi – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Rizespor, 'u deplasmanda devirdi

    Rizespor, <a href="/index/boluspor?id=48bfa66a-6cb8-495e-a4cd-c2ca5ad74201" class="" rel="tag">Boluspor</a>'u deplasmanda devirdi

    1. Lig'in 27. haftasının ilk maçında, deplasmanda 'u 1-0 yendi.

    Stat: Bolu Atatürk

    Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Diarra, Özgür İleri, Poepon, İrfan Başaran (Dk. 45 Akabueze), Melih Okutan (Dk. 66 ), Furkan Şeker, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 77 Guido Koçer), Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Ramos, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Galip Güzel, Saadane, Samudio (Dk. 89 ), Süleyman Koç (Dk. 56 Oğulcan Çağlayan), Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak (Dk. 71 Koray Altınay), Vedat Muric

    Gol: Dk. 20 Samudio ()

    Sarı kartlar: Dk. 31 Ramos, Dk. 82 Vedat Muric (), Dk. 35 Mustafa Durak, Dk. 75 Poepon, Dk. 90 Arapi ()

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:11
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