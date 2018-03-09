Es Es'te yaprak dökümü

Kırmızı-siyahlılarda geleceği tartışma konusu olan Erkan Zengin, Uğur İnceman ve Felix Michel’in sözleşmeleri tek taraflı feshedildi. 3 oyuncunun da FIFA’ya başvurarak haklarını arayacağı öğrenildi

SPOR Toto 1. Lig'de düşme ateşini yakından hisseden Eskişehir'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kırmızı- siyahlı yönetimin Erkan Zengin, Uğur İnceman ve Michel Felix'in sözleşmelerini feshettiği belirtildi. Devre arasında kadro dışı bırakılan Erkan'ın antrenman programına uymadığı belirlendi. İdmana katılmamak için aldığı raporları geçersiz sayan yönetim, 1 milyon 300 bin Euro alacağına rağmen Erkan'ın sözleşmesini tek taraflı feshetti. Tecrübeli oyuncu Uğur'un da bireysel antrenman programını uymadığı noter kanalıyla tespit edilip sözleşmesi feshedildi.



FIFA'YA GİDECEKLER

ESKİŞEHİR yönetimi, Adana Demir maçı öncesinde alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek şehri terk eden Felix Michel'e de aynı tarifeyi uyguladı. 18 bin Euro alacağı bulunan İsveçli savunmacının da sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, üç oyuncunun da FIFA'ya başvurarak haklarını arayacağı öğrenildi