Es Es'te yaprak dökümü – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Es Es'te yaprak dökümü

    Es Es'te yaprak dökümü

    Kırmızı-siyahlılarda geleceği tartışma konusu olan , Uğur İnceman ve Felix Michel’in sözleşmeleri tek taraflı feshedildi. 3 oyuncunun da FIFA’ya başvurarak haklarını arayacağı öğrenildi

    SPOR Toto 1. Lig'de düşme ateşini yakından hisseden Eskişehir'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kırmızı- siyahlı yönetimin Erkan Zengin, Uğur İnceman ve Michel Felix'in sözleşmelerini feshettiği belirtildi. Devre arasında kadro dışı bırakılan Erkan'ın antrenman programına uymadığı belirlendi. İdmana katılmamak için aldığı raporları geçersiz sayan yönetim, 1 milyon 300 bin Euro alacağına rağmen Erkan'ın sözleşmesini tek taraflı feshetti. Tecrübeli oyuncu Uğur'un da bireysel antrenman programını uymadığı noter kanalıyla tespit edilip sözleşmesi feshedildi.

    FIFA'YA GİDECEKLER
    ESKİŞEHİR yönetimi, Adana Demir maçı öncesinde alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek şehri terk eden Felix Michel'e de aynı tarifeyi uyguladı. 18 bin Euro alacağı bulunan İsveçli savunmacının da sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, üç oyuncunun da FIFA'ya başvurarak haklarını arayacağı öğrenildi
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Es Es'te yaprak dökümü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN