Es Es'te yaprak dökümü
Kırmızı-siyahlılarda geleceği tartışma konusu olan Erkan Zengin, Uğur İnceman ve Felix Michel’in sözleşmeleri tek taraflı feshedildi. 3 oyuncunun da FIFA’ya başvurarak haklarını arayacağı öğrenildi
FIFA'YA GİDECEKLER
ESKİŞEHİR yönetimi, Adana Demir maçı öncesinde alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek şehri terk eden Felix Michel'e de aynı tarifeyi uyguladı. 18 bin Euro alacağı bulunan İsveçli savunmacının da sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, üç oyuncunun da FIFA'ya başvurarak haklarını arayacağı öğrenildi
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:14
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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