Adana Demirspor’da 3. Uğur dönemi
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe Mustafa Uğur getirildi.
MUSTAFA UĞUR: "HEDEFİMİZ BULUNDUĞUMUZ YERDEN ÜST SIRALARA ÇIKARMAK"
Tekrar Adana Demirspor'da olduğu için mutluluğunu dile getiren Mustafa Uğur, "Adana Demirspor bizim için de çok farklı bir takımdır ve kendimizi evimizde yuvamızda hissediyoruz. Adana'ya gelmemizde ki en büyük faktörde Adana Demirspor camiasının bizlere olan ilgisidir. Başkanımız Mehmet Gökoğlu ile çalışmadığımız süreçte dahi görüşmelerimiz devam ediyordu ve görüşlerimizi bilgi alışverişi yapıyorduk, Adana Demirspor'a dönmem dolayıda Adana Demirspor başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bu anlamda bir gerçekte var üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Mavi-lacivertli taraftarlarında teknik heyetimizden bizlerden büyük beklentileri olduğunu da biliyoruz. Bizlerde bunun beklentinin farkındayız ve inanıyoruz ki 1,5 yıl içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz. İlk öncelikli hedefimiz takımımızın bulunduğu yerden üst sıralara çıkarmak. Bu süreçten sonrasında ise artık Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşımaktır. Bizlerde buna göre plan ve program yapmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
"İÇİMİZDEKİ ÇEKİŞMEYİ BIRAKMALIYIZ"
Adana Demirspor'da uzun yıllardır Süper Lig beklentisi olduğunu vurgulayan Uğur, "Artık birlik ve beraber olarak kendi içimizde çekişmeyi bırakarak nasıl başarılı oluruz şeklinde çalışmamız gerekiyor ve bunun içinde herkesin üzerine düşeni yapması gerekir. Teknik heyet, futbolcular, yöneticiler, taraftarlar, basın mensupları hepimiz başarıyı arzu edersek, inanıyorum bu camia kısa süre içerisinde Süper Lig'e döner. Şu an da ilk hedefimiz bulunduğumuz konumdan yukarıya çıkmak olacak. Futbolcularımız morali üst seviyede olduğunu düşünmüyor. İlk maçımıza galibiyetle başlamak önemli olduğunu düşüyorum" şeklinde konuştu
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:39
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Gel de yanma!
Toplam 5
Yorum
reisi cumhur fenerbahçe yıkılmaz
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Yıldırım'dan Koç gibi liste
Toplam 15
Yorum
E.T: Liste isterse boğa gibi olsun takımı yöneten yine yıldırım. Yıldırım tek adamdır listeye misteye ihtiyaç duymaz, o yüzden de bir halt olmaz
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Aboubakar paylaşılamıyor!
Toplam 8
Yorum
HAGİ10 10 MİLYON BU ADAM İÇİN ÇEREZ PARASIYDI EN AZ 30 A SATILIRDI
Adana Demirspor’da 3. Uğur dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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