Petrov yolda
Yeşil-beyazlıların Azerbaycan’ın Neftçi PFK takımından transfer etmek istediği Petrov Azeri basınına “Transferi menajerim biliyor. Giresunspor’un beni istemesi güzel” dedi
Giresunspor'a transfer etmek istediği Ukraynalı stoper oyuncu Kyrylo Petrov'dan yeşil ışık yandı. Sezona Süper Lig parolası ile başlayan Yeşil Beyazlıların her konuda anlaşmaya vardığı öğrenilen Ukraynalı stoper Azeri basınına konuştu. 27 yaşındaki futbolcu "Beni Türkiye'den arayan olmadı. Transferimle menajerim ilgileniyor. Transfer konusunda bir açıklama yapamam. Giresunspor beni istiyorsa bu çok güzel bir şey" dedi.
SÖZLEŞME UZAMAZSA GELİRİM
Azerbaycan'IN Neftçi PFK takımında oynayan Ukraynalı savunma oyuncusu Kyrylo Petrov "Teknik heyet kalmamı isterse gitmem. Ancak sözleşmem uzatılmazsa o zaman transferi düşünürüm" açıklamasını yaptı.
BUCASPOR'DA VELİ ŞOKU
Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor, Veli şoku ile sarsıldı. Alacakları için ihtarname gönderen stoper Veli Kızılkaya da serbest kaldı. Yönetimle yaptığı görüşmelerde anlaşmayan deneyimli oyuncu sözleşmesini tek taraflı feshederek Buca'dan ayrıldı. Sarı- lacivertlilerde Veli'nin yanı sıra devre arasında Burak, Mert, Emin, Ahmet, Şenol ve Murat da kulüple ilişiğini kesti.
ALTINORDU BURAK İÇİN TEKLİF VERDİ
Altı nordu, Sakaryaspor'da forma giyen stoper Burak Bekaroğlu'nu transfer etmek için harekete geçti. 14 kez genç milli takım forması giyen 20 yaşındaki stopere Başakşehir de talip oldu. Altınordu Başakşehir'den 1 milyon TL isteyen Sakarya'ya 500 bin TL ve iki oyuncu kiralık verme teklifi yaptı.
SAMSUNSPOR'DA İSTİFA DEPREMİ
Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, bugün yapacakları hazırlık maçının ardından istifa edeceğini açıkladı. İpekoğlu istifa edeceğini açıklarken, Gökay İravul ise alacakları ödenmediği için antrenmana katılmadı.
MALİ KRİZ BİTİYOR
Samsunspor'da mali kriz aşılmak üzere. Sportif Direktör Coşkun Zeren, "Bu hafta sonuna kadar takımdaki mali krizleri çözmüş olacağız. 3,5 milyon TL lazım transfer tahtasını açmak için. En az 5-6 oyuncu transfer etmemiz gerekiyor" dedi.
BU PRESTİJ MAÇIMIZ
Bucaspor'da kupa heyecanı. Kupada tarihinde daha önce F.Bahçe'yi İstanbul'da 3-2, Beşiktaş'ı da İzmir'de 1-0 yenmeyi başaran İzmir ekibi, G.Saray'a karşı da iyi bir sonuç istiyor. Teknik direktör Aytekin Sümbül, "Prestij mücadelesi yapacağız" dedi.
SÖZLEŞME UZAMAZSA GELİRİM
Azerbaycan'IN Neftçi PFK takımında oynayan Ukraynalı savunma oyuncusu Kyrylo Petrov "Teknik heyet kalmamı isterse gitmem. Ancak sözleşmem uzatılmazsa o zaman transferi düşünürüm" açıklamasını yaptı.
BUCASPOR'DA VELİ ŞOKU
Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor, Veli şoku ile sarsıldı. Alacakları için ihtarname gönderen stoper Veli Kızılkaya da serbest kaldı. Yönetimle yaptığı görüşmelerde anlaşmayan deneyimli oyuncu sözleşmesini tek taraflı feshederek Buca'dan ayrıldı. Sarı- lacivertlilerde Veli'nin yanı sıra devre arasında Burak, Mert, Emin, Ahmet, Şenol ve Murat da kulüple ilişiğini kesti.
ALTINORDU BURAK İÇİN TEKLİF VERDİ
Altı nordu, Sakaryaspor'da forma giyen stoper Burak Bekaroğlu'nu transfer etmek için harekete geçti. 14 kez genç milli takım forması giyen 20 yaşındaki stopere Başakşehir de talip oldu. Altınordu Başakşehir'den 1 milyon TL isteyen Sakarya'ya 500 bin TL ve iki oyuncu kiralık verme teklifi yaptı.
SAMSUNSPOR'DA İSTİFA DEPREMİ
Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, bugün yapacakları hazırlık maçının ardından istifa edeceğini açıkladı. İpekoğlu istifa edeceğini açıklarken, Gökay İravul ise alacakları ödenmediği için antrenmana katılmadı.
MALİ KRİZ BİTİYOR
Samsunspor'da mali kriz aşılmak üzere. Sportif Direktör Coşkun Zeren, "Bu hafta sonuna kadar takımdaki mali krizleri çözmüş olacağız. 3,5 milyon TL lazım transfer tahtasını açmak için. En az 5-6 oyuncu transfer etmemiz gerekiyor" dedi.
BU PRESTİJ MAÇIMIZ
Bucaspor'da kupa heyecanı. Kupada tarihinde daha önce F.Bahçe'yi İstanbul'da 3-2, Beşiktaş'ı da İzmir'de 1-0 yenmeyi başaran İzmir ekibi, G.Saray'a karşı da iyi bir sonuç istiyor. Teknik direktör Aytekin Sümbül, "Prestij mücadelesi yapacağız" dedi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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