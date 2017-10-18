Türk futbolunun sıkıntısı 'yan toplar'

TFF 1'inci lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, Samsun Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Takımın iç saha ve deplasman durumu ile Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulunan teknik adam İpekoğlu, Türk futbolunda genel sıkıntısının yan toplar olduğunu belirterek, "Normal şartlarda bizim takımımızdan rakip takım oyuncularının kafa topu almaması lazım. Biz bu konuda bayağı iyiyiz. Boy ortalaması yüksek takımız. Burada maalesef genel anlamda Türk futbolunun genel sıkıntısı bu yan toplar. Yani A Milli Futbol takımımız dahil olmak üzere maalesef yerli oyuncularımızda oyuna dalma, adamın takibinde sıkıntı yaşanıyor. Umarım çalışarak bunların üstesinden geliriz" dedi.



ZORLU BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

Geçen hafta karşılaştıkları Çaykur Rizespor ve bu hafta karşılaşacakları Elazığspor maçı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Engin İpekoğlu, "Rizespor deplasmanından 1 puanla ayrılmak hem teknik ekip açısından hem de futbolcularımızın öz güvenini özellikle deplasmanda oynanan maçlarda kazanma açısından önemli diye düşünüyorum. Girdiğimiz pozisyonlarda biraz daha dikkatli olabilseydik 3 puanla dönme ihtimalimiz yüksekti. Deplasman maçlarından zor olanlarından birisini bu hafta oynayacağız. İstekli ve arzulu oynayan bir Elazığspor var. Transferde Andreas Tatos gibi önemli bir oyuncuyu kadrosuna dahil etmiş, iç sahada istekli ve agresif oynuyorlar. Bu ligin en iyi kadrolarından birine sahip olan Elazığspor'la deplasmanda zorlu bir maç bizi bekliyor. Biz de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Deplasmanda almış olduğumuz 1 puanın devamını getirmek istiyoruz. İnşallah bunu da başarırız" diye konuştu.



?ANGAN İLK 11'DE

Davy Angan'ın bu hafta ilk 11'de oynayabileceğini söyleyen Engin İpekoğlu, "Davy Angan bizimle beraber antrenmanlara katılacak. Halil İbrahim'de aramıza katıldı. Performans olarak Angan'da biraz sıkıntı olabilir. Çünkü yaklaşık bir aydır antrenman yapmıyor. Cuma gününe kadar kendisini gözlemleyeceğiz. Ek antrenmanlar yaptıracağız. Yüzde 100 hazır olacağını zannetmiyorum. Ama kadroya alma ihtimalimiz yüksek" dedi.