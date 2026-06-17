Beşiktaş'tan Vangelis Pavlidis için dev teklif!

Yeni sezonda tüm planlarını şampiyonluk üzerine yapan Beşiktaş, kadrosuna yıldız bir golcü katmak için düğmeye bastı... Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasındaki isim ise; Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis... 27 yaşındaki golcü için Portekiz ekibine adeta bir servet ödemeye hazırlanan Beşiktaş yönetimi, tam 35 milyon euroyu gözden çıkardı. Portekiz basınına yansıyan haberlere göre; siyah- beyazlılar, bu hafta içinde Benfica'ya resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor.

İKİ KATI MAAŞ ÖNERDİ

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, haberinde şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş, Pavlidis için 35 milyon euro ödemeye hazır. Ancak Portekiz temsilcisi, 27 yaşındaki forveti şu aşamada 50 milyon euronun altında bir bedelle bırakmayı düşünmüyor. Ayrıca Benfica, yeni sezonun başlangıcında oyuncuya ihtiyaç duyduğu için taviz vermeye yanaşmıyor. Beşiktaş'ın, Pavlidis'e Benfica'da kazandığı ücretin neredeyse iki katını teklif ettiği belirtiliyor."

FESİH BEDELİ 100 MİLYON EURO

2024 yazında AZ Alkmaar'dan 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında transfer edilen Yunan futbolcunun sözleşmesinde 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Pavlidis, Aralık 2025'te Athletiko'ya verdiği röportajda, bu rakamı "abartılı" olarak değerlendirmişti.

53 MAÇTA 30 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 resmi maçta görev yapan Pavlidis, 30 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu, 2023-24 sezonunda ise Hollanda Eredivisie'nin gol kralı olmuştu.

EN DOĞRU KARARI VERDİM

Pavlidis, nisan ayında Fos Gazetesi'ne verdiği röportajda Benfica'ya transfer olmasının kariyerindeki en doğru karar olduğunu ifade etmiş ve "Kararlarımı ligler belirlemiyor. Başka tekliflerim vardı ancak Portekiz'e gitmeyi seçtim. Benfica'yı lig nedeniyle değil, kulübün büyüklüğü nedeniyle tercih ettim. Maddi şartlar hiçbir zaman benim için belirleyici olmadı" ifadelerini kullanmıştı.