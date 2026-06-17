CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Vangelis Pavlidis için dev teklif!

Beşiktaş'tan Vangelis Pavlidis için dev teklif!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş’ın Vangelis Pavlidis ısrarı sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Yunan golcü için Benfica’nın kapısını servet değerinde bir teklifle çalmayı planlıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'tan Vangelis Pavlidis için dev teklif!

Yeni sezonda tüm planlarını şampiyonluk üzerine yapan Beşiktaş, kadrosuna yıldız bir golcü katmak için düğmeye bastı... Siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasındaki isim ise; Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis... 27 yaşındaki golcü için Portekiz ekibine adeta bir servet ödemeye hazırlanan Beşiktaş yönetimi, tam 35 milyon euroyu gözden çıkardı. Portekiz basınına yansıyan haberlere göre; siyah- beyazlılar, bu hafta içinde Benfica'ya resmi teklifini sunmaya hazırlanıyor.

İKİ KATI MAAŞ ÖNERDİ

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden A Bola, haberinde şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş, Pavlidis için 35 milyon euro ödemeye hazır. Ancak Portekiz temsilcisi, 27 yaşındaki forveti şu aşamada 50 milyon euronun altında bir bedelle bırakmayı düşünmüyor. Ayrıca Benfica, yeni sezonun başlangıcında oyuncuya ihtiyaç duyduğu için taviz vermeye yanaşmıyor. Beşiktaş'ın, Pavlidis'e Benfica'da kazandığı ücretin neredeyse iki katını teklif ettiği belirtiliyor."

FESİH BEDELİ 100 MİLYON EURO

2024 yazında AZ Alkmaar'dan 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında transfer edilen Yunan futbolcunun sözleşmesinde 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Pavlidis, Aralık 2025'te Athletiko'ya verdiği röportajda, bu rakamı "abartılı" olarak değerlendirmişti.

53 MAÇTA 30 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 53 resmi maçta görev yapan Pavlidis, 30 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu, 2023-24 sezonunda ise Hollanda Eredivisie'nin gol kralı olmuştu.

EN DOĞRU KARARI VERDİM

Pavlidis, nisan ayında Fos Gazetesi'ne verdiği röportajda Benfica'ya transfer olmasının kariyerindeki en doğru karar olduğunu ifade etmiş ve "Kararlarımı ligler belirlemiyor. Başka tekliflerim vardı ancak Portekiz'e gitmeyi seçtim. Benfica'yı lig nedeniyle değil, kulübün büyüklüğü nedeniyle tercih ettim. Maddi şartlar hiçbir zaman benim için belirleyici olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

F.Bahçe'de yaprak dökümü başlıyor! İşte ayrılacak isimler
Kadıköy'den Beşiktaş'a transfer savaşı!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tam destek: "Başlarını öne eğmesinler"
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a Vlahovic müjdesi!
G.Saray'a Singo'dan dev gelir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Boşnak yıldız! F.Bahçe'ye Boşnak yıldız! 00:24
Kadıköy'den Beşiktaş'a transfer savaşı! Kadıköy'den Beşiktaş'a transfer savaşı! 00:24
İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri 00:24
G.Saray'a transfer şoku! 50 milyon euro... G.Saray'a transfer şoku! 50 milyon euro... 00:24
Fransız yıldız Cimbom'a! Fransız yıldız Cimbom'a! 00:23
F.Bahçe'de o transfer Archie'ye bağlı! F.Bahçe'de o transfer Archie'ye bağlı! 00:23
Daha Eski
G.Saray'dan Napoli'ye 85 milyon euro'luk fatura! G.Saray'dan Napoli'ye 85 milyon euro'luk fatura! 00:23
Kartal'a scout transferi! Kartal'a scout transferi! 00:24
G.Saray orta sahasına 20'lik dinamo! G.Saray orta sahasına 20'lik dinamo! 00:24
G.Saray o isim için teklif yineledi! G.Saray o isim için teklif yineledi! 00:24
F.Bahçe'ye transferde Icardi önerisi! F.Bahçe'ye transferde Icardi önerisi! 00:24
F.Bahçe'den öyle bir maaş talep etti ki... F.Bahçe'den öyle bir maaş talep etti ki... 00:24