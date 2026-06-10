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Beşiktaş'ta Leandro Trossard heyecanı!

İngiliz basınında servis edilen haber, Beşiktaşlı taraftarlarda heyecan yarattı. Siyah-beyazlıların Leandro Trossard’ı yakından takip ettiği belirtildi. Yönetimin 31 yaşındaki Belçikalı sol kanat için harekete geçeceği kaydedildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'ta Leandro Trossard heyecanı!

Kadrosuna yıldız bir ismi katmak isteyen Beşiktaş, önemli bir futbolcuyu transfer listesine dahil etti. Siyah-beyazlılar, Arsenal'de forma giyen dünyaca ünlü sol kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı gözüne kestirdi. İngiltere'de TeamTalk'un haberinde; siyah-beyazlıların 31 yaşındaki Belçikalı oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi. Belçika Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan Trossard için Kartal'ın önemli bir aday olduğu kaydedildi.

ARSENAL'DE TARİH YAZDI

Leandro Trossard, 2023'ten beri forma giydiği Arsenal'de tarihe geçti. Belçikalı yıldız, 2025-2026 sezonunda kazanılan Premier Lig şampiyonluğuyla İngiliz kulübünün 22 yıllık hasretini sona erdirdi. Deneyimli sol bek, Şampiyonlar Ligi'nde final de oynadı. Şampiyonluk sezonunda 50 maça çıkan Trossard; 8 gol attı, 11 asist yaptı.

ADA'DAN TALİPLERİ VAR

Belçikalı sol kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı İngiltere Premier Lig'den çok sayıda kulüp takip ediyor. 31 yaşındaki yıldızı, Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Newcastle United'ın çok istediği vurgulandı. Trossard'ın ısrarla transfer görüşmelerini 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasına bırakacağı ve tekliflerle ilgilenmediği bildirildi.

TEKLİFLER BEKLENİYOR

Premier Lig şampiyonu Arsenal, kontratı 2027'de bitecek Leandro Trossard'a gelen teklifleri görmek istiyor. 31 yaşındaki ünlü yıldızdan bonservis kazanmak isteyen İngiliz kulübü, tekliflerin gelmesini bekliyor. Arsenal, 2023'te Belçikalı futbolcuyu Brighton'dan 24 milyon euroya almıştı.

DÜNYA KUPASI SONRASI KARAR

Trossard'ı Avrupa'da birçok kulübün izlediği ve transfer listesine yazdığı dile getirildi. Tecrübeli sol kanat oyuncusunun transfer görüşmelerini şu anda yapmak istemediği vurgulandı. Trossard'ın görüşmelerini 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasına bırakacağı ve şu anda turnuvaya odaklandığı bildirildi. Arsenal'le bu sezon ligde şampiyon olan ve sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek Belçikalı futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gözüküyor.

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