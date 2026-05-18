2 milyon euro uçtu

Benfica Portekiz Ligi’ni 3’üncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesini alamadı. Böylece siyah-beyazlılar 2 milyon euro’luk ‘başarı bonusu’nu kasasına koyamadı
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
Benfica'nın Portekiz Ligi'ni 3'üncü sırada tamamlaması, Beşiktaş'ı maddi yönden zarara uğrattı. Lizbon ekibi, sezonun son haftasında Estoril'i deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti. Rios, Bah ve Rafa Silva'nın attığı goller, kırmızı-beyazlılar için yeterli olmadı ve Jose Mourinho'nun ekibi Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı. Portekiz'i Devler Ligi'nde şampiyon Porto ve ikinci sıradaki Sporting Lizbon temsil edecek. Rafa Silva transferinde iki kulüp arasındaki anlaşma gereği, Benfica Şampiyonlar Ligi'ne kalsaydı Beşiktaş 2 milyon euro "başarı bonusu" alacaktı. Ancak bu gerçekleşmediği için siyah-beyazlılar bu önemli geliri kasasına koyamadı.