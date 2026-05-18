CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş 2 milyon euro uçtu

2 milyon euro uçtu

Benfica Portekiz Ligi’ni 3’üncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesini alamadı. Böylece siyah-beyazlılar 2 milyon euro’luk ‘başarı bonusu’nu kasasına koyamadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
2 milyon euro uçtu
Benfica'nın Portekiz Ligi'ni 3'üncü sırada tamamlaması, Beşiktaş'ı maddi yönden zarara uğrattı. Lizbon ekibi, sezonun son haftasında Estoril'i deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti. Rios, Bah ve Rafa Silva'nın attığı goller, kırmızı-beyazlılar için yeterli olmadı ve Jose Mourinho'nun ekibi Şampiyonlar Ligi vizesi alamadı. Portekiz'i Devler Ligi'nde şampiyon Porto ve ikinci sıradaki Sporting Lizbon temsil edecek. Rafa Silva transferinde iki kulüp arasındaki anlaşma gereği, Benfica Şampiyonlar Ligi'ne kalsaydı Beşiktaş 2 milyon euro "başarı bonusu" alacaktı. Ancak bu gerçekleşmediği için siyah-beyazlılar bu önemli geliri kasasına koyamadı.
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara!
Aslan'dan Arda Turan'ın prensine kanca!
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
CHP'de 1 milyon euroluk rüşvet ağı: 6. katta parayı alan Emre Caner gözaltında! Veli Ağbaba'nın akrabası çıktı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eyüpspor lige tutundu!
Paşa kümede kalmayı başardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeki Murat Göle: Yeni bir sayfa... Zeki Murat Göle: Yeni bir sayfa... 00:39
Buruk: Yeni kural bizi de zorlayacak! Buruk: Yeni kural bizi de zorlayacak! 00:39
Fatih Tekke: Transfer konusunda... Fatih Tekke: Transfer konusunda... 00:39
Süper Lig'de sezon sona erdi! İşte puan durumu Süper Lig'de sezon sona erdi! İşte puan durumu 00:39
Paşa kümede kalmayı başardı! Paşa kümede kalmayı başardı! 00:39
Eyüpspor lige tutundu! Eyüpspor lige tutundu! 00:39
Daha Eski
G.Birliği kümede kaldı! G.Birliği kümede kaldı! 00:39
Antalyaspor küme düştü! Antalyaspor küme düştü! 00:39
G.Saray'da çifte sakatlık! G.Saray'da çifte sakatlık! 00:39
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara! G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara! 00:39
Çalhanoğlu'dan geleceği için flaş sözler! Çalhanoğlu'dan geleceği için flaş sözler! 00:39
F.Bahçeli oyunculara ıslıklı protesto! F.Bahçeli oyunculara ıslıklı protesto! 00:39