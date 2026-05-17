Oh Dünya Kupası’nda

Çaykur Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hyeon-Gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Güney Kore Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki forvet, milli forma altında 26 maçta 6 kez ağları havalandırdı. Güney Kore A Grubu'nda Çekya, Meksika ve Güney Afrika ile karşılaşacak.